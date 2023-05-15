В Турции пройдет второй тур президентских выборов. Что известно на данный момент?

Председатель турецкого ЦИКа Ахмет Енер подвел итоги выборов. Ни один из кандидатов в президенты не смог получить 50% + 1 голос, поэтому в Турции пройдет второй тур президентских выборов. Об этом 15 мая сообщает турецкий телеканал NTV.

После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной конкурент — оппозиционер Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Окончательно результаты подведут 19 мая, но уже ясно, что кандидаты на пост президента Турции встретятся во втором туре. Он состоится 28 мая.

