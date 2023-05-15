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    В Турции пройдет второй тур президентских выборов. Что известно на данный момент?

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    Председатель турецкого ЦИКа Ахмет Енер подвел итоги выборов. Ни один из кандидатов в президенты не смог получить 50% + 1 голос, поэтому в Турции пройдет второй тур президентских выборов. Об этом 15 мая сообщает турецкий телеканал NTV.

    После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной конкурент — оппозиционер Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Окончательно результаты подведут 19 мая, но уже ясно, что кандидаты на пост президента Турции встретятся во втором туре. Он состоится 28 мая.

    По словам руководителя ЦИК, явка на прошедших выборах составила 88,92%.

    Во втором туре победителем признают кандидата, набравшего простое большинство голосов.

    Выборы прошли в Турции в воскресенье, 14 мая. Сначала Эрдоган набирал более 50% голосов. Казалось, что президентские выборы состоятся и без второго тура, но постепенно действующий глава государства начал терять свои позиции. Примерно в 20:30 по мск было обработано чуть более 50% бюллетеней: Эрдоган получал 51,96% голосов, а Кылычдароглу — 42,19%. К 23:50 были подсчитаны 92% голосов — к этому моменту Реджеп Эрдоган уже набирал меньше 50%. Окончательно перспективы второго тура президентских выборов стали понятны утром в понедельник.

    Также в этот день состоялись, уточняет ТАСС, и парламентские выборы. По их итогам большинство мандатов в 600-местный парламент нового созыва получил правящий альянс во главе с Эрдоганом.

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