В Турции обработали 99,9% бюллетеней. Эрдоган набирает 49,34% голосов

Второй тур президентских выборов состоится в Турции 28 мая. По итогам обработки
Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает в первом туре
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Второй тур президентских выборов состоится в Турции 28 мая. По итогам обработки
Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает в первом туре
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