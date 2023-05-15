В Турции обработали 99,9% бюллетеней. Эрдоган набирает 49,34% голосов

Второй тур президентских выборов состоится в Турции 28 мая. По итогам обработки 99,86 % бюллетеней ни один из кандидатов не набрал в первом туре необходимых для победы 50 % плюс 1 голос, сообщает 15 мая телеканал TRT Haber со ссылкой на данные ЦИК.



Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает в первом туре 49,34 % голосов. Далее идет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу с 44,99 % голосов избирателей. На третьем месте — Синан Оган, представляющий «Альянс АТА», с 5,23 % голосов.

