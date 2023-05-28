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    Эрдогана уже поздравляют с победой, хотя голоса еще считают

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре выборов, показывает данные ЦИК. Он уже получает поздравления от глав других государств, хотя голоса еще считают.

    «По предварительным данным после подсчета голосования внутри Турции и за рубежом Эрдоган набирает 53,41%, Кылычдароглу 46,59%», — цитирует РИА Новости данные ЦИК Турции.

    При этом газета Yeni Şafak сообщает по итогам обработки бюллетеней 98,1% на 20:10 мск, что Эрдоган набирает 52,1% голосов. А оппозиционный канал Halk TV по итогам обработки тех же 98% сообщает, что Эрдоган набирает 51,94%.

    Сторонники нынешнего президента в Стамбуле, как передают информагентства, уже начали праздновать победу. Также Эрдогана уже поздравили с победой президент Узбекистана, эмир Катара и премьер Венгрии.

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