Турецкие СМИ раскрыли дату визита президента Эрдогана в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи, сообщает телеканал Habertürk.

Известно, что визит президента Турции в Сочи будет ограничен одним днем и в значительной степени посвящен решению вопроса о зерновой сделке. Помимо этого, лидеры планируют обсудить ситуацию в Сирии, пишут в СМИ.



«Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи», — передает телеканал Habertürk.

Ранее эту информацию о переговорах в Сочи подтвердил официальный представитель правящей партии Омер Челик, уточняет РИА Новости.