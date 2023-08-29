Турецкие СМИ раскрыли дату визита президента Эрдогана в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи, сообщает телеканал Habertürk.
Известно, что визит президента Турции в Сочи будет ограничен одним днем и в значительной степени посвящен решению вопроса о зерновой сделке. Помимо этого, лидеры планируют обсудить ситуацию в Сирии, пишут в СМИ.
«Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи», — передает телеканал Habertürk.
Ранее эту информацию о переговорах в Сочи подтвердил официальный представитель правящей партии Омер Челик, уточняет РИА Новости.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Путина на сентябрь запланированы зарубежные поездки, но не стал уточнять какие. Также Песков подтвердил, что готовится встреча Путина с Эрдоганом. При этом Кремль решил не раскрывать дату и место проведения, поскольку для этого существуют согласованные сроки.