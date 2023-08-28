    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    757мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.71eur102.26

    В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина осенью

    1837
    34 комментария

    У президента России Владимира Путина в планах на осень 2023 года присутствуют зарубежные поездки, заявил 28 августа в ходе конференц-колла пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, информация о поездках будет поступать «в соответствующие сроки», заранее о поездках сообщать не будут «по понятным причинам», сообщает газета «Ведомости».

    Отдельно Песков подтвердил, что готовится встреча Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но не уточнил место ее проведения. Он отметил, что существуют согласованные сроки объявления этой встречи и Кремль намерен их соблюдать.

    Ранее турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники сообщил, что главы государств могут провести переговоры, в том числе по возобновлению зерновой сделки, на территории РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий ПесковПереговоры России и ТурцииЗерновая сделка
    ЛАЙК0
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 34

    Гость28 Авг 2023 в 14:59
    Бронепоезд готов .
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    34
    close