В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина осенью

У президента России Владимира Путина в планах на осень 2023 года присутствуют зарубежные поездки, заявил 28 августа в ходе конференц-колла пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, информация о поездках будет поступать «в соответствующие сроки», заранее о поездках сообщать не будут «по понятным причинам», сообщает газета «Ведомости».

Отдельно Песков подтвердил, что готовится встреча Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но не уточнил место ее проведения. Он отметил, что существуют согласованные сроки объявления этой встречи и Кремль намерен их соблюдать.