NTV: Эрдоган может приехать в Россию для переговоров с Путиным

В России может пройти встреча президента Турции Реджепа Эрдоган с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники.



Главы государств могут в России провести переговоры по возобновлению зерновой сделки, утверждает турецкий телеканал.

Накануне стало известно, что Эрдоган рассчитывает на личную встречу с Владимиром Путиным.

Ранее «Фонтанка» писала, что зерновая сделка прекратила действие 18 июля. Россия отказалась продлевать соглашение. О причинах президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил на саммите Россия — Африка. Он считает, что ни одно из российских условий по зерновой сделке так не было выполнено.