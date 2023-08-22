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    NTV: Эрдоган может приехать в Россию для переговоров с Путиным

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    В России может пройти встреча президента Турции Реджепа Эрдоган с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники.

    Главы государств могут в России провести переговоры по возобновлению зерновой сделки, утверждает турецкий телеканал.

    Накануне стало известно, что Эрдоган рассчитывает на личную встречу с Владимиром Путиным.

    Ранее «Фонтанка» писала, что зерновая сделка прекратила действие 18 июля. Россия отказалась продлевать соглашение. О причинах президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил на саммите Россия — Африка. Он считает, что ни одно из российских условий по зерновой сделке так не было выполнено.

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    Владимир ПутинРеджеп ЭрдоганЗерновая сделка
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