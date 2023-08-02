Песков: Москва готова вернуться к зерновой сделке, но после выполнения условий России

РФ готова вернуться к зерновой сделке, но после выполнения условий, сообщил РИА Новости вечером 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — цитирует агентство слова Пескова.
Это прозвучало как ответ на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд. Ранее она сказала, что американцам якобы сообщили о готовности РФ вернуться к обсуждению зерновой сделки.
«Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле», — сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции.
Напомним, Россия отказалась от продления зерновой сделки, которая закончила действовать 18 июля. О причинах президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил недавно в Петербурге, выступая на саммите. Он заявил, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено.
И добавил, что за прошедший год с Украины при помощи зерновой сделки вышло 32,8 млн тонн грузов — более 70% поступило в богатые страны, а на беднейшие страны пришлось менее одного миллиона тонн.