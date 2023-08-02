Песков: Москва готова вернуться к зерновой сделке, но после выполнения условий России

РФ готова вернуться к зерновой сделке, но после выполнения условий, сообщил РИА Новости вечером 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — цитирует агентство слова Пескова.



Это прозвучало как ответ на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд. Ранее она сказала, что американцам якобы сообщили о готовности РФ вернуться к обсуждению зерновой сделки.



«Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле», — сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции.

