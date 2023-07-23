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    Над горящей Турцией заметили уникальные российские самолеты

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    14 комментариев

    Уникальные российские самолеты Бе-200ЧС начали работу в Турции, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Как говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МЧС от 23 июля, за сутки два самолета-амфибии сбросили 54 тонны воды у населенного пункта Чешме. А всего с начала работ авиация МЧС России сбросила 87 тонн воды на очаги природных пожаров.

    МЧС России

    Самолеты отправили в Турцию 18 июля по указанию президента Владимира Путина и после обращения турецкой стороны.

    Как отметили в МЧС, пилоты работают в сложных условиях горной местности и жары. Машины оснащены тепловизорами, которые транслируют изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне.

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    Комментарии 14

    Гость23 Июл 2023 в 20:31
    Нехай бы байрактарами тушили...
    +0−0
    своих не бросаем23 Июл 2023 в 20:30
    а чё их не видно над алтайским краем , 4000 гектаров сейчас полыхают...
    +0−0
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