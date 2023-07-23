Над горящей Турцией заметили уникальные российские самолеты

Уникальные российские самолеты
Как говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МЧС от 23 июля, за сутки два самолета-амфибии сбросили 54 тонны воды у населенного пункта Чешме. А всего с начала работ авиация МЧС России сбросила 87 тонн воды на очаги природных пожаров.
МЧС России
Самолеты отправили в Турцию 18 июля по указанию президента Владимира Путина и после обращения турецкой стороны.
Как отметили в МЧС, пилоты работают в сложных условиях горной местности и жары. Машины оснащены тепловизорами, которые транслируют изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне.