Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и поставки стройматериалов

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил понимание стремления Москвы полностью выполнить договоренности по устранению барьеров для российской сельхозпродукции, сообщает пресс-служба Кремля.
Также два лидера 25 марта обсудили возможность поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенных землетрясением зданий и переработку российского зерна в муку в Турции для последующей доставки нуждающимся странам.
«Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Условлено также проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья», — говорится в заявлении Кремля.
Также Эрдоган и Путин обсудили возможность отправки российского зерна и удобрений в голодающие страны Африки.
«До того, как сюда к вам приехать, у меня состоялись переговоры (телефонные) с уважаемым господином президентом России Путиным. В контексте признательности к нашим посредническим усилиям по Украине, я от них самих услышал то, как они следят за выборами в Турции. Российская сторона хочет от нас поставки зерна нуждающимся странам, а мы займемся переработкой их в муку и доставкой бедным странам в Африке. Смотрите, за чем следят в России и за чем следят некоторые наши круги», — заявил Эрдоган.
Владимир Путин ранее указывал на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся страны Африки, и заявил о готовности Москвы бесплатно поставить зерно бедным странам.