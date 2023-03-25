Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и поставки стройматериалов

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил понимание стремления Москвы полностью выполнить договоренности по устранению барьеров для российской сельхозпродукции, сообщает пресс-служба Кремля.

Также два лидера 25 марта обсудили возможность поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенных землетрясением зданий и переработку российского зерна в муку в Турции для последующей доставки нуждающимся странам.

«Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Условлено также проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья», — говорится в заявлении Кремля.