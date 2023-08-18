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    Куда пойти 18–20 августа: «Ночь света» в Гатчине, другие миры и «Морская вечеринка»

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
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    В предпоследний уик-энд этого лета ловим мгновения: гуляем всю ночь до утра и танцуем в «Севкабель порту», наслаждаемся вечерними пригородами и не забываем заглянуть в музеи на новые выставки.

    Актуальное


    Юсуповский сад покорит музыкой и желаниями

    18–20 августа, 0+

    Фото: группа «ВКонтакте» DreamFest 2023
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    Ради светового шоу и знаменитых треков из кинофильмов в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко в этот уик-энд точно стоит заглянуть в Юсуповский сад. На фестивале DreamFest-2023 гостям предложат запустить «волшебные» фонарики с наступлением темноты, полюбоваться инсталляциями в виде планет или создать коллективную призму желаний «под чарующие звуки флейты в окружении фей».

    Гатчина озарится светом в ночи

    18 и 19 августа, с 21:00 до 03:00, 0+

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
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    Музей-заповедник «Гатчина» устраивает «Ночь света»: больше 20 световых и медиаинсталляций художников из России, Туниса, Турции, Испании и Франции, серия студенческих творческих работ и NFT-выставка преобразят парк и позволят заглянуть в будущее. На открытом после реставрации Иорданском фасаде Гатчинского дворца будет проходить программа видеомэппинга. Работающие в разных стилях и техниках художники покажут свои версии того, как через десятки и сотни лет, возможно, преобразится мир.

    OPEN LOOK привезёт зарубежных хореографов

    До 19 августа, 12+

    Фото: предоставлено организаторами
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    На Новой сцене Александринки в эти дни проходит юбилейный XХV международный фестиваль современного танца OPEN LOOK. Хореограф Надежда Кашкан из Белоруссии размышляет о диссоциативном расстройстве личности и выборе между принятием себя и борьбой в спектакле «Локсар» 18 августа, а в день закрытия фестиваля театр современного танца «Каннон Данс» покажет программу премьер, созданных в сотрудничестве с зарубежными хореографами. Например, спектакль «БАР.ОКО» венгерского хореографа Лоранда Закара предстанет высказыванием о современном человеке, о сложностях коммуникации друг с другом и противоречиях современного мира.

    В музеях


    «Грот Венеры» манит легендой

    До 10 сентября, 18+

    Фото: предоставлено организаторами
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    В пространстве Общества «А — Я» открывается «Грот Венеры». В экспозиции выставлены графические работы Беллы Матвеевой, созданные в период с 1990-го по 2004 год, и фильмы «Золото не серебро» и «Воскресение», снятые на шестнадцатимиллиметровую плёнку. Матвеева — одна из знаковых фигур петербургской арт-сцены, неоакадемистка и профессор Новой академии изящных искусств Тимура Новикова — переосмысляет европейскую классичность, создавая свежие богемные образы, и, очевидно, вдохновляется средневековой легендой о поэте Тангейзере, который встретил богиню Венеру.

    «Сталь. Стекло. Бетон» покажут в вариациях

    До 18 сентября, 12+

    Фото: Михаил Розанов
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    Выставка работ Михаила Розанова «Сталь. Стекло. Бетон» проходит в эти дни в культурном центре «Левашовский хлебозавод». Фотограф сосредоточился на архитектуре послевоенного европейского модернизма: следуя идее о том, что локации ничуть не важнее формы, работы иллюстрируют жизнь во множестве разных точек. Посетители увидят архитектуру Мадрида и Лондона, Москвы, Белграда, Берлина и Хельсинки. Строгость архитектурных решений ещё сильнее подчеркнет цветовое решение — Розанов работает в чёрно-белой стилистике.

    «Сны о Нигерии» — разнообразие в «Артмузе»

    До 1 октября, 0+

    По-африкански зрелищная выставка «Сны о Нигерии» — главная новинка в пространстве «Артмуза». Свои представления о жизни страны в портреты, пейзажи, бытовые сцены вписали молодые художники — студенты Суриковского и Строгановского училищ. Они не были ограничены ни в темах, ни в технике и вдохновлялись не только фотографиями исследователей и документальными фильмами, но и, в том числе, рассказами своих друзей и родственников, которые когда-то работали в Нигерии.

    Невиданные пригороды — в Русском музее

    До 16 октября, 0+

    В Русском музее, в Академических залах Михайловского дворца, на гравюрах и литографиях показывают виды пригородов Петербурга. Многое из реалий XIX века не сохранилось, так что это редкая возможность полюбоваться на исчезнувшие ландшафты и строения. На некоторых листах показаны, например, открытие первой русской железной дороги между городом и Царским Селом и знаменитые концерты Иоганна Штрауса в Павловске.

    Послушать музыку и потанцевать


    Лютни перенесут в прошлое

    18 августа, 19:00, 0+

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    В католической церкви во имя посещения Пресвятой Девой Марией святой Елизаветы пятничным вечером прозвучит лютневая музыка времен Шекспира. Исполнять сочинения Джона Доуленда, Фрэнсиса Каттинга, Альфонсо Феррабоско, Тобиаса Хьюма будут Константин Щеников-Архаров и Олег Бойко. Вход на концерт — за пожертвование.

    Latin Weekend закружит в ритме

    19 и 20 августа, 16+

    Два вечера латины в формате фестиваля-марафона Latin Weekend — в клубе Игоря Бутмана. В первый день на сцену выйдет коллектив JDK, чтобы играть как традиционную музыку Кубы, так и современные интерпретации музыки Карибского бассейна. Фронтмен ансамбля — Хуан Орландис Баньос Родригес, мультиинструменталист и вокалист, харизматичный кубинец, поющий в традиционной манере. Ну а в воскресенье программу формирует оркестр PROCUBAN: музыканты проекта наслаждаются музыкой, отражающей лучшие традиции кубинской сальсы.

    «Морская вечеринка» перекроет «Севкабель порт»

    19 августа, 23:00–7:00, 18+

    В «Севкабель порту» — масштабная «Морская вечеринка»! Уходящий август тут провожают восьмичасовым миксом абсолютно разной музыки и «всем, о чём вы даже не мечтали». В пространстве появятся семь сцен, на каждой — своя тематика и лидеры. Золотой состав группировки System 108 привез качественное техно прямиком из столицы, жаркие танцы от Çava Disco погрузят в хаос площадку «Атриум». В «Вольте» семейство клуба Blank установит свои правила, ну а карнавальный showcase Odyssey на этот раз развернётся на Морской площади. Всё время, пока на берегу Финского будет греметь «Морская», вход на территорию общественного пространства, за исключением Барной линии, будет закрыт — попасть туда смогут только обладатели билетов.

    Узнать новое


    «Росфото» научит фотоискусству

    До 20 августа, 12+

    Фото: группа «ВКонтакте» Музейно-выставочный центр РОСФОТО
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    Ко Всемирному дню фотографии, который отмечается 19 августа, и в честь дня рождения «Росфото» сотрудники пространства устраивают «Фотовикенд». С пятницы по воскресенье в «Росфото» пройдут мастер-классы по работе с виниловыми пластинками и стрит-фотографии. Реставратор «Росфото» Анна Асеева поделится знаниями о том, как хранить готовые снимки и с ходу определять технику печати, а кураторы проведут арт-медитации.

    «Ученые против мифов» отыщут правду в раскопках

    19 и 20 августа, 12+

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Августовский форум «разрушителей легенд» «Ученые против мифов» практически полностью посвящён раскопкам. Эксперты и их «вредные оппоненты» будут спорить по поводу подделок гробницы Тутанхамона, затонувших кораблей и, например, правдивости приключений Индианы Джонса. Встреча проходит в Москве, так что поклонникам из Петербурга легче всего присоединиться к бесплатной онлайн-трансляции после регистрации.

    О поп-музыке — на примерах

    19 августа, 17:00, 16+

    Аранжировщик Степан Беленький в медиахолле библиотеки им. Маяковского в пятницу прочтет лекцию о современной поп-музыке. Он выделит главные особенности направления и его «фишки», а ещё разберёт тему на примере песен. Вход на музыкальную встречу — по регистрации.

    Капелла проводит в зону фантастики

    19 и 20 августа, 12+

    Фото: предоставлено организаторами
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    Капелла открывает двери в другие миры. Территорию на набережной Мойки облюбуют феи, сатиры, волшебники, единороги и принцы, а поводом собраться вместе станут фестиваль «Волшебное древо» и проект «Дунллесье». В программе — выступления косплееров, волшебная музыка фолк-коллективов, мастер-классы, уроки по стрельбе из лука и ремёслам, ярмарка волшебных изделий и вкусная еда, которой принято угощать у эльфов и фей, а ещё танцы и интеллектуальные игры. За последнее отвечают петербургские библиотеки. Их сотрудники подготовили соревнования и тематические квесты.

    День тельняшки — морское в музее

    До 3 сентября, 0+

    «Тельняшка в искусстве, искусство в тельняшке» — такая выставка открывается в Центральном военно-морском музее. Кураторы постарались максимально широко раскрыть «тельняшечную» тему в разных сферах искусства и рассказать о художниках и скульпторах, которые служили на флоте.19 августа вход в музей всем, кто придёт в тельняшке, будет свободный.

    Провести время с родными


    «Фестиваль Свободы» познакомит лучших

    19 августа, 18:00, 18+

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    В пространстве Onegin Dvor на набережной Фонтанки в эти выходные проходит «Фестиваль Свободы». В программе — поэзия молодых авторов, диджей-сеты, авторский бит и большой флешмоб с фотографиями. Всех пришедших организаторы просят распечатать любимые снимки и захватить их с собой, чтобы затем украсить двор. В 22:00 по специальному сигналу нужно будет встать напротив любой приглянувшейся фотографии и забрать её себе. По задумке, так все подружатся со всеми и фестиваль перерастёт в дружеский нетворкинг.

    «Лето без интернета» погрузит в оффлайн-мир

    20 августа, 11:00, 0+

    Классы по современному танцу, практика йоги, стритбол, шахматы — десяток спортивных направлений получится бесплатно попробовать в воскресенье на празднике «Лето без интернета» в пространстве «Флагшток». Не обойдётся без музыки: на сцене выступают Антоха MC и «СмешBand». Тем, кто не хочет терять ни секунды и готов отказаться от социальных сетей на день, организаторы предложат на время положить смартфоны в специальные непрозрачные конверты.

    На экранах


    Две звезды покорят мир кино

    С 17 августа, 18+

    Фото: кадр из фильма
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    В прокат выходит картина режиссера Марии Лойтер «Как звезды», главные роли в которой исполнили Наталья Земцова («Эпидемия», «Вонгозеро») и Надежда Иванова («Пингвины моей мамы», «Мир! Дружба! Жвачка!»). Сюжет вращается вокруг двух очень разных девушек, Сони и Маши (начинающей актрисы и человека, озвучивающего мультфильмы), которые внезапно становятся подругами и вместе попадают в мир большого кино.

    Леди Баг и Супер-Кот — в формате полнометражки

    С 17 августа, 6+

    Фото: кадр из фильма
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    Популярный детский мультсериал про подростков с суперспособностями «Леди Баг и Супер-Кот» выходит в кинотеатрах в виде полнометражной картины с подзаголовком «Пробуждение силы». Поклонники истории узнают, как всё началось и почему двое ребят получили магических помощников и стали таинственными героями.

    Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
    Фото: группа «ВКонтакте» DreamFest 2023
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: Михаил Розанов
    Фото: группа «ВКонтакте» ПриходПосещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы
    Фото: группа «ВКонтакте» Музейно-выставочный центр РОСФОТО
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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