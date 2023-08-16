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    На Левашовском хлебозаводе покажут проект современного российского фотографа Михаила Розанова «Сталь. Стекло. Бетон»

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    Аналогичная выставка прошла в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева в Москве — и в Петербурге, возможно, композиционно выверенные строгие работы мастера будут смотреться даже актуальнее.

    Фото: levashovsky.ru/
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    Фотопроект «Сталь. Стекло. Бетон» посвящён архитектуре послевоенного европейского модернизма: вы увидите фото Мадрида и Лондона, Москвы и Белграда, Берлина и Хельсинки. Фото разных локаций даны вперемешку: по словам фотографа, таким образом он хотел показать, что в искусстве нет границ, кроме той, что пролегает между талантливым и вторичным, оригинальным и бездарным.

    Фото: levashovsky.ru/
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    Михаил Розанов (род. 1973) — российский фотограф, известный композиционно строгими, часто чёрно-белыми снимками. Его работы находятся в собраниях ГМИИ им. Пушкина и Русского музея. Для создания снимков модернистских сооружений фотограф ездил в экспедиции по Европе. Модернизм 1950-х/80-х годов называют общеевропейским послевоенным стилем, для которого характерно стремление к ясности форм, отзвуки авангарда и активное использование новых материалов и технологий строительства. При общей политической напряжённости XX века и разделении на блоки архитектура модернизма — явление трансграничное, а стиль съёмок Розанова дополнительно сближает Москву и Мадрид.

    Выставка работ Михаила Розанова «Сталь. Стекло. Бетон» пройдёт в культурном центре «Левашовский хлебозавод» с 18 августа по 18 сентября 2023.

    12+

    Анастасия Семенович

    Фото: levashovsky.ru/
    Фото: levashovsky.ru/

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    АрхитектураМодернизмЛевашовский хлебозавод
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