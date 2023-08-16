На Левашовском хлебозаводе покажут проект современного российского фотографа Михаила Розанова «Сталь. Стекло. Бетон»

Аналогичная выставка прошла в Государственном музее архитектуры имени
Фотопроект «Сталь. Стекло. Бетон» посвящён архитектуре послевоенного европейского модернизма: вы увидите фото Мадрида и Лондона, Москвы и Белграда, Берлина и Хельсинки. Фото разных локаций даны вперемешку: по словам фотографа, таким образом он хотел показать, что в искусстве нет границ, кроме той, что пролегает между талантливым и вторичным, оригинальным и бездарным.
Михаил Розанов (род. 1973) — российский фотограф, известный композиционно строгими, часто чёрно-белыми снимками. Его работы находятся в собраниях ГМИИ им. Пушкина и Русского музея. Для создания снимков модернистских сооружений фотограф ездил в экспедиции по Европе. Модернизм 1950-х/80-х годов называют общеевропейским послевоенным стилем, для которого характерно стремление к ясности форм, отзвуки авангарда и активное использование новых материалов и технологий строительства. При общей политической напряжённости XX века и разделении на блоки архитектура модернизма — явление трансграничное, а стиль съёмок Розанова дополнительно сближает Москву и Мадрид.
Выставка работ Михаила Розанова «Сталь. Стекло. Бетон» пройдёт в культурном центре «Левашовский хлебозавод» с 18 августа по 18 сентября 2023.
12+
Анастасия Семенович