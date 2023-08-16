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    В католическом храме на Выборгской стороне зазвучит лютневая музыка времен Шекспира

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    Музыка тех дней, когда правила Елизавета I Тюдор и писал свои пьесы Шекспир, прозвучит на вечере «На секретной службе ее величества». Он пройдет вечером 18 августа в храме на Минеральной улице.

    Фото: vk.com/visitmaria
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    Католическая церковь во имя посещения Пресвятой Девой Марией святой Елизаветы, построенная по проекту Николая Бенуа в 1856 году, хороша своей акустикой. Поэтому, несмотря на свое местоположение на суровой, исторически рабочей Выборгской стороне, она поможет перенестись в эпоху английского ренессанса, XVI — начало XVII века.

    Исполнять сочинения Джона Доуленда, Фрэнсиса Каттинга, Альфонсо Феррабоско, Тобиаса Хьюма будут Константин Щеников-Архаров (окончивший магистратуру в Базельском университете и работавший с лютневыми книгами в различных библиотеках Европы) и Олег Бойко. Слушателей ждут сольная и дуэтная лютневая музыка, а также рассказы о композиторах, среди которых в ту пору встречались весьма авантюрные личности, имевшие вторую «профессию».

    Вход на концерт — за пожертвование на реставрацию храма и оплату трансфера музыкантам, рекомендуемая сумма — от 250 рублей. Дети до 12 лет проходят бесплатно.

    Начало в 19:00.

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    Фото: vk.com/visitmaria

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