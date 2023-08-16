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    Капелла откроет двери в мир магии на фестивале для чудаков

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    Кроличья нора, старинный платяной шкаф и платформа на вокзале уже много раз были проводниками в другие миры, а вот петербургская Капелла в этой роли впервые. На набережной Мойки 19 и 20 августа соберутся эльфы и кентавры, феи и сатиры, принцессы и драконы и персонажи любимых фэнтези и игр. Не обойдется и без единорогов.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Знатоков мифологии и жизни разных народов объединит фестиваль «Волшебное древо» и проект «Дунллесье» (12+). В программе — выступления косплееров, волшебная музыка фолк-коллективов, мастер-классы, уроки по стрельбе из лука и ремёслам, ярмарка волшебных изделий и вкусная еда, которой принято угощать у эльфов и фей. В программе — танцы, встречи, а ещё интеллектуальные игры. Например, Библиотека Гоголя представит игру «Литературный гвинт», в которой состоится героическое противостояние классической и современной литературы. Бонусом по раритетной книге Гоголя все желающие получат «уникальное предсказание». Сотрудники Библиотеки имени братьев Стругацких подготовили свою игру, для которой понадобится мини-команда и умение играть в «Крокодила», библиотека «Измайловская» предлагает обменяться книгами по фантастике и фэнтези, поломать голову в «Что? Где? Когда?» на тему мифов и объяснить самые разные слова, используя только истории о Гарри Поттере.

    Хотя фестиваль сделан «для мечтателей и чудаков» и его тема — «сказочные мифы», никто не осудит, если кто-то придет в повседневном костюме. При этом, если праздника хочется, но полноценный образ не складывается, достаточно надеть шляпу, яркое или необычное украшение.

    Вход на праздник свободный для всех, подробная программа в группе VK.

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    Фото: предоставлено организаторами

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