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    В кино — премьера комедии о двух подругах-актрисах с Натальей Земцовой и Юлией Снигирь

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    Фото: кадр из фильма
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    17 августа на экраны выходит картина режиссера Марии Лойтер «Как звезды». В главных ролях Наталья Земцова («Эпидемия», «Вонгозеро») и Надежда Иванова («Пингвины моей мамы», «Мир! Дружба! Жвачка!»).

    Сюжет вращается вокруг двух очень разных девушек, Сони и Маши. Одна — начинающая актриса, а другая озвучивает мультфильмы. Их знакомство перерастает в большую дружбу, и вот уже они вместе попадают в мир большого кино и всех сопутствующих соблазнов. Но чем придется пожертвовать ради исполнения мечты — и выдержит ли их дружба такие испытания?

    Для режиссера Марии Лойтер это — первая полнометражная работа. До этого она сняла короткометражку «Галангал», показанную на фестивале в Беверли Хиллз и вошедшую в шорт-лист Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open. Новый фильм она хотела снять в первую очередь о взрослении. Референсами, по словам режиссера, для картины стали «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, а также «Милая Фрэнсис» Ноа Баумбаха и «Девочки» Лины Данэм.

    Главные роли писались и корректировались специально под Наталью Земцову и Надежду Иванову. Кроме них, в картине поучаствовали Юлия Снигирь («Обитаемый остров», «Новый Папа») и Гела Месхи «Собибор», «Сын отца народов»). Художественным руководителем проекта стал трехкратный номинант на премию «Золотой орел» Николай Лебедев («Экипаж», «Звезда», «Легенда №17»), а оператором — призер венецианского кинофестиваля Алишер Хамидходжаев.

    Картина уже была показана на международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня», где удостоилась приза зрительских симпатий.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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