    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-в

    765мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.42eur106.57

    DreamFest-2023 в Юсуповском саду: огненно-световое шоу и атмосфера волшебства в сопровождении оркестра

    348
    обсудить

    Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра, огненно-пиротехническое шоу и запуск фонариков на воде — всë то, ради чего стоит идти на фестиваль DreamFest-2023.

    Фото: vk.com/waterlanterns
    ПоделитьсяПоделиться

    В Юсуповском саду с 18 по 20 августа появится большая сцена: вечером каждого дня пространство будет наполняться живой музыкой. Знаменитые треки из кинофильмов сыграют музыканты Санкт-Петербургского симфонического оркестра IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко.

    Как только стемнеет, наступит время ярких чудес. Театр огня и света — творческое объединение Prana Group — покажет огненно-пиротехническую программу с большим шоу огнеметов, и сопровождать феерию будет лазерное шоу от Дмитрия Skip. Этот артист часто выступает с музыкальными группами, а его проекции можно увидеть в разных городах по большим праздникам.

    Часть силы и энергии словно передастся всем в саду — и после этой части наступит время запускать на воде изящные фонарики. Отправлять их в плавание организаторы праздника рекомендуют после 21, ведь чем больше темнота, тем эффектнее смотрится «ритуал».

    С 19:00 все три дня в саду будет открыт вход на «Остров желаний». На этой площадке «под чарующие звуки флейты в окружении фей» каждый сможет бесплатно взять ленточку цвета, соответствующего его желанию, и привязать ее на волшебную призму. К концу выходных конструкция превратится в рукотворный энергетический арт-объект из тысяч мечт.

    Тема волшебства стала основной и для других арт-объектов: «магические» объекты появились на дорожках сада, и логическим продолжением вектора стала инсталляция с парадом планет. Огромная Луна опустилась на воду, а на площадке возник настоящий планетарий с телескопом.

    Вход для детей до 6 лет на праздник свободный, волшебные фонарики бесплатно раздают всем участникам. Во все дни основная программа DreamFest2023 (0+) начнется не раньше 20:00.

    Фото: vk.com/waterlanterns

    По теме

    Юсуповский сад
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close