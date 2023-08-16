DreamFest-2023 в Юсуповском саду: огненно-световое шоу и атмосфера волшебства в сопровождении оркестра

Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра, огненно-пиротехническое шоу и запуск фонариков на воде — всë то, ради чего стоит идти на фестиваль DreamFest-2023.



Фото: vk.com/waterlanterns Поделиться Поделиться





В Юсуповском саду с 18 по 20 августа появится большая сцена: вечером каждого дня пространство будет наполняться живой музыкой. Знаменитые треки из кинофильмов сыграют музыканты Санкт-Петербургского симфонического оркестра IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко.



Как только стемнеет, наступит время ярких чудес. Театр огня и света — творческое объединение Prana Group — покажет огненно-пиротехническую программу с большим шоу огнеметов, и сопровождать феерию будет лазерное шоу от Дмитрия Skip. Этот артист часто выступает с музыкальными группами, а его проекции можно увидеть в разных городах по большим праздникам.



Часть силы и энергии словно передастся всем в саду — и после этой части наступит время запускать на воде изящные фонарики. Отправлять их в плавание организаторы праздника рекомендуют после 21, ведь чем больше темнота, тем эффектнее смотрится «ритуал».



С 19:00 все три дня в саду будет открыт вход на «Остров желаний». На этой площадке «под чарующие звуки флейты в окружении фей» каждый сможет бесплатно взять ленточку цвета, соответствующего его желанию, и привязать ее на волшебную призму. К концу выходных конструкция превратится в рукотворный энергетический арт-объект из тысяч мечт.



Тема волшебства стала основной и для других арт-объектов: «магические» объекты появились на дорожках сада, и логическим продолжением вектора стала инсталляция с парадом планет. Огромная Луна опустилась на воду, а на площадке возник настоящий планетарий с телескопом.



Вход для детей до 6 лет на праздник свободный, волшебные фонарики бесплатно раздают всем участникам. Во все дни основная программа DreamFest2023 (0+) начнется не раньше 20:00.

