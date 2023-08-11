    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-в

    767мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd97.28eur107.16

    На экраны выходит французский мультфильм о приключениях школьников со сверхспособностями

    168
    обсудить
    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    17 августа в кино — премьера мультфильма Джереми Зага «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» (не путать со «Звездными войнами»).

    По сюжету, главные герои, Маринетт и Андриан — в обычной жизни простые французские школьники со своими заботами: уроки, друзья, первая любовь. Но в моменты опасности они превращаются в супергероев: Леди Баг и Супер-Кота. В этом мультфильме рассказывается о том, как начались приключения Маринетт и Андриана.

    Впервые сериал про этих персонажей был показан во Франции и Корее в 2015 году. Впоследствии он получил популярность более чем в ста странах мира. Полнометражный мультфильм произведён совместно аниматорами США, Франции и Японии. Создатели подчеркивают, что он сильно отличается от исходного сериала: по жанру это будет романтический мюзикл. Саундтрек в духе диснеевской классики, написанный также Джереми Загом, который является и композитором, — был отдельно выпущен 30 июня, причем премьера прошла на первом этаже Эйфелевой башни, в салоне Гюстава Эйфеля. А компания Playmates Toys выпустила отдельную коллекцию кукол, вдохновленную фильмом. Образ Маринетт — от прически до костюма — был продуман и разработан известным французским дизайнером Бриже.

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

    По теме

    Мультипликация
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close