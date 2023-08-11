На экраны выходит французский мультфильм о приключениях школьников со сверхспособностями

17 августа в кино — премьера мультфильма Джереми Зага «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» (не путать со «Звездными войнами»).
По сюжету, главные герои, Маринетт и Андриан — в обычной жизни простые французские школьники со своими заботами: уроки, друзья, первая любовь. Но в моменты опасности они превращаются в супергероев: Леди Баг и Супер-Кота. В этом мультфильме рассказывается о том, как начались приключения Маринетт и Андриана.
Впервые сериал про этих персонажей был показан во Франции и Корее в 2015 году. Впоследствии он получил популярность более чем в ста странах мира. Полнометражный мультфильм произведён совместно аниматорами США, Франции и Японии. Создатели подчеркивают, что он сильно отличается от исходного сериала: по жанру это будет романтический мюзикл. Саундтрек в духе диснеевской классики, написанный также Джереми Загом, который является и композитором, — был отдельно выпущен 30 июня, причем премьера прошла на первом этаже Эйфелевой башни, в салоне Гюстава Эйфеля. А компания Playmates Toys выпустила отдельную коллекцию кукол, вдохновленную фильмом. Образ Маринетт — от прически до костюма — был продуман и разработан известным французским дизайнером Бриже.
6+
Матвей Пирогов