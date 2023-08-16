Офлайн Сергея Васильева. Полиция Петербурга заинтересовалась здоровьем недавнего миллиардера

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сотрудники ГУ МВД встретились в поместье под Гатчиной с самой успешной дамой Петербурга («Топ-10 в городском бизнесе»). Речь в разговоре шла о том, где полтора года находится ее муж. «Фонтанка» понимает, как прошла аудиенция и на чем стороны разошлись.



К вечеру 15 августа группа оперативников петербургского главка приехала в поселок Вырица (Гатчинский район Ленобласти) к знаменитому особняку (реплика Екатерининского дворца в Пушкине) бизнесмена Сергея Васильева.



Васильев — фигура особая. Его имя гремело в центре Ленинграда еще с середины 80-х. Переступив через приговоры судов, став крупным предпринимателем в 90-х, к 2022 году он пережил три покушения (за заказ последнего, в 2006-м, обвинен легендарный Владимир Барсуков-Кумарин).



По данным нашего издания, полицейским поручили проверить, где находится хозяин: жив ли и дееспособен ли. Безусловно, данный интерес связан с корпоративным конфликтом на знаковом предприятии АО «Петербургский нефтяной терминал» (стратегический партнер Смольного, крупнейший игрок петербургского порта), где до 2022 года Сергей Васильев являлся 50-процентным собственником.



«Фонтанка» подробно сообщала: разногласия между семьей Скигиных (два сына и дочь скончавшегося в 2003 году основателя предприятия Дмитрия Скигина) и женой Васильева Еленой начались к концу прошлого года. Толчком к этому явилось неожиданное событие: в январе 2022 года миллиардер Васильев был обнаружен без сознания в своей квартире на Каменноостровском проспекте, врачи сумели его спасти, но бизнесмен впал в состояние, не предусматривающее управление компанией. Летом 2022-го супруга начала процедуру дарения его долей себе. К концу года 50% акций АО «ПНТ», личные банковские счета стали принадлежать ей (дарение оформлено в присутствии рукоприкладчика — подробнее здесь). Несмотря на отсутствие опыта в бизнесе, Елена Васильева активно зашла на ПНТ: стала председателем совета директоров, настояла на смене генерального директора, структуры нефтетрейдеров, обслуживающих перевалку нефти. Сегодня юристы представителя семьи Скигиных Михаила оспаривают ее действия в арбитраже.



По информации «Фонтанки», в Вырице полицейским были не рады. Достаточно долго шли переговоры через решетку великолепных ворот в поместье (пройти насильно визитеры не могли — нет возбужденного уголовного дела).



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В результате Сергея Васильева вывезли на кресле в присутствии адвокатов Елены Васильевой и показали сотрудникам издалека. Был опрошен лечащий медик, который подтвердил, что какие-либо вопросы больному задавать бессмысленно. Насколько известно нашему изданию, в полиции не удовлетворены «офлайн»-результатом.

