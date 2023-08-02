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    В Петербурге вместо финского визового центра заработал китайский

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    Китайский визовый центр в тестовом режиме заработал в Петербурге, сообщило Генконсульство КНР в своем Telegram-канале.

    Как говорится в заявлении от 2 августа, визовый центр на Литейном проспекте, 26А, уже звонит и пишет тем, кто подался на визу в генконсульство, и предлагает подать документы к ним без оплаты за обслуживание. В этом же здании находятся, например, визовые центры Великобритании и Испании.

    «Фонтанка» писала о проблемах с получением виз в Китай еще весной — в генконсульство выстроилась внушительная очередь и поймать свободное окно на ближайшие даты сложно. Уже тогда китайцы обещали открыть визовые центры.

    Как писала «Фонтанка», финны оставили Петербург и всю Россию без виз и ВНЖ на весь август. Закрылся на это время и визовый центр. С сентября всеми вопросами будет заниматься посольство в Москве.

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