В Петербурге вместо финского визового центра заработал китайский

Китайский визовый центр в тестовом режиме заработал в Петербурге, сообщило Генконсульство КНР в своем Telegram-канале.

Как говорится в заявлении от 2 августа, визовый центр на Литейном проспекте, 26А, уже звонит и пишет тем, кто подался на визу в генконсульство, и предлагает подать документы к ним без оплаты за обслуживание. В этом же здании находятся, например, визовые центры Великобритании и Испании.

«Фонтанка» писала о проблемах с получением виз в Китай еще весной — в генконсульство выстроилась внушительная очередь и поймать свободное окно на ближайшие даты сложно. Уже тогда китайцы обещали открыть визовые центры.