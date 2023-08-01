Финны оставили Петербург и всю Россию без виз и ВНЖ. Пока на август

Визовый центр Финляндии в Петербурге с 1 августа прекратил прием заявлений на визы и ВНЖ. Не принимают и в столице.



Как предупреждала «Фонтанка», Финляндия с августа на месяц приостановила приём заявок на визы и ВНЖ по всей России. Одновременно прекращена работа представительства в Петербурге, в том числе визового центра VFS. То есть на визу или ВНЖ не подать документы нигде в России.

С осени посольство в Москве станет единственным финским представительством по иммиграционным и визовым вопросам, которые раньше решались в Петербурге — все паспортные и нотариальные услуги. Позднее в Финляндии обещают разъяснить, можно ли будет подавать заявления на получение виз и видов на жительство в офисе VFS в Петербурге с 1 сентября. Генеральное консульство скоро должно быть закрыто.