Мошенники и перехват окошек: что в Китае ответили на визовые страдания россиян

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Поделиться Поделиться





Генеральное консульство Китая в Петербурге после рассказа «Фонтанки» про месячные очереди за визами выступило с разъяснениями. Дипломаты описали, как мошенники перехватывают свободные окошки в расписании, в каких случаях появляются дополнительные слоты для записи и когда появятся нормальные китайские визовые центры. «Фонтанка» собрала главное.



— Где в России можно подать заявление на получение визы в Китай? Можно ли это сделать в другом регионе?

— Выдачей виз занимаются посольство Китая в России в Москве и генконсульства в Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке. Заявители, в зависимости от наличия свободных дат, могут записаться на прием в посольство КНР или любое из генконсульств — ограничений на подачу документов по регионам нет.



— Как подать заявление на китайскую визу?

— Первый шаг — заполнение анкеты-заявления на оформление визы на сайте http://cova.mfa.gov.cn. После заполнения формы и ее отправки надо распечатать страницу подтверждения и страницы «Заявления-анкеты на оформление визы Китайской Народной Республики». Надо поставить подпись внизу страницы подтверждения заполнения анкеты, а также в заявлении-анкете в пункте 9.



Второй шаг — записаться на подачу документов на сайте http://avas.cs.mfa.gov.cn. После успешного назначения даты надо распечатать «Подтверждение онлайн-записи на прием для подачи заявления на визу в Китай».

— Что делать, если в онлайн-записи нет подходящей даты на подачу документов? Могут ли их добавить?

— Посольство и генконсульства в связи с большим количеством заявлений на получение визы обычно используют комбинацию «долгосрочного распределения номеров» (слотов для записи) на 1– 2 месяца и «краткосрочного распределения номеров» каждую неделю для подачи документов или дополнительной подачи документов на текущую или ближайшую неделю для тех, кто решил поехать в Китай.



Проще говоря: места могут появиться — их добавляют. Поэтому надо следить за сайтом для записи.



— Почему так мало слотов для записи?

— В генконсульстве пеняют на мошенников: «В последнее время некоторые посредники используют ложную информацию для перехвата квот записей на подачу документов и продажи этих квот заявителям на подачу документов для оформления визы».



Те, кто пользуется такими услугами часто, потом получают отказ в визе из-за несоответствия информации, указанной в анкете на получение визы, с реальным заявителем. А из-за того, что посредник не смог вовремя найти «покупателя», пропадает большое количество квот на подачу документов, что серьезно мешает порядку бронирования.



Дипломаты советуют заявителям «сознательно противостоять недобросовестным посредникам и совместно создавать благоприятную атмосферу для получения визы».

— При каких обстоятельствах не нужно онлайн бронировать время на подачу документов для оформления визы?

— В списке «льготников», которым не нужна запись, — владельцы дипломатических или служебных паспортов, российские граждане, направляющиеся в Китай для дипломатической или государственной деятельности, их родственники, обладатели «исключительных талантов», претендующие на специальную визу и приглашенные уведомлением от посольства или генконсульства.



— Документы необходимо подавать лично? Можно ли попросить другого человека подать документы?



— Допускается поручить подачу материалов для заявления на визу другому лицу или агентству-посреднику. Но прийти лично, возможно, всё равно придется.

«В настоящее время посольство и консульства в России постепенно восстанавливают функцию сбора биометрии отпечатков пальцев. Посольство или генконсульства могут потребовать от заявителя лично прийти для снятия отпечатков пальцев», — сообщили в генконсульстве.

Кроме того, посольство или генконсульства Китая могут попросить заявителя прийти для собеседования — в зависимости от ситуации.



— Когда в России появятся китайские визовые центры?

— Китай принял решение об открытии первых китайских визовых центров в Москве и Петербурге. Они уже завершили основную подготовительную работу, и сейчас ведутся переговоры и согласования с российскими партнерами. Они могут открыться в ближайшее время.



— Существует ли услуга ускоренного оформления виз? И как она работает?

— Есть сверхсрочное получение визы — её выдают на следующий рабочий день после принятия документов. А есть просто срочное получение визы — на второй рабочий день после принятия документов. К слову, обычное получение визы — это пятый рабочий день после принятия документов на оформление визы.

То есть если документы на оформление визы были поданы 3 апреля, то сверхсрочное получение визы 4 апреля, срочное получение визы — 5 апреля и обычное получение визы — 10 апреля. Услугу надо заказывать при подаче документов.



— Сколько стоят визы Китая? Когда за них надо платить и как это можно сделать?

— Платить нужно при получении визы. И только банковской картой.



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Тарифы не менялись: однократная виза — 3300 рублей, двукратная — 6600 рублей, многократная — 9900 рублей.

— Как можно связаться с посольством или генконсульствами Китая в России, чтобы проконсультироваться по визовым вопросам?

— Телефон Посольства КНР в РФ +7-499-951-84-35.

Телефон Генконсульства КНР в Санкт-Петербурге +7-966-922-98-73.

Подробнее о том, почему очереди на получение китайских виз растянулись на месяц и больше и какие варианты предлагают посредники — читайте в материале «Фонтанки».



Изучал китайскую грамоту Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

