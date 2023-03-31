Очередь до мая. Почему так трудно получить в Петербурге китайскую визу

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Поделиться Поделиться





Ни одна туристическая виза в Китай в Петербурге еще не выдана, по словам турагентов. Желающие получить выстроились в месячную очередь на подачу, которая дотянулась уже до мая. Посредники за нескромную плату обещают помочь втиснуться пораньше. А некоторые — и обойти, с риском запрета на въезд в Поднебесную. «Фонтанка» изучила варианты.



«Когда объявили о том, что китайцы будут выдавать туристические визы, то все подумали, что они прямо завтра пойдут и получат эту визу. Но это не так. В Петербурге ни одна туристическая виза еще не вышла. Потому что очередь на подачу документов длиною в месяц», — рассказали в компании Orange Ticket, которая помогает оформлять визы в Китай с 2008 года.



И нельзя сказать, что это вина китайцев. Они со своей стороны сделали всё возможное для ускорения процесса.

«У нас в Питере консульство Китая до пандемии работало 3 дня в неделю. Теперь они работают 5 дней в неделю. Если до коронавируса было два приемных окна, то теперь четыре. И они реально работают больше», — добавили в Orange Ticket.



Но из-за того, что китайцы теперь строго регламентируют количество подаваемых документов (а по оценкам турагентов, сейчас их примерно раза в четыре больше), в Петербурге запись на подачу сейчас предлагается на начало мая. А в Москве — на конец мая — начало июня. И официально перескочить эту очередь невозможно.

«У китайцев сейчас электронное анкетирование, каждой анкете присваивается свой номер. Одна анкета — одна запись в консульство. Это было сделано специально, чтобы избежать спекуляций, перепродаж очередей», — объяснили в компании.

Консульский сбор за китайскую визу: однократная — 3 300 рублей, двукратная — 6 600 рублей, многократная 9 900 . Сроки оформления — около одной недели от даты подачи документов в визовый отдел Генерального консульства Китая. Необходимые документы: заграничный паспорт, фотография в электронном виде (на белом фоне, 3,5 на 4,5 см), бронирование авиаперелета туда и обратно с подтверждением оплаты, бронирование проживания на территории Китая с подтверждением оплаты, полис медицинского страхования на весь период планируемой поездки. Доплата за оформление срочной визы — 2 000 рублей, за экспресс-визу доплата составляет 4 600 рублей. Частные компании берут сверху еще 10–20 тысяч с человека за услуги.

Тем не менее подать документы раньше чем через месяц, а значит, и получить визу пораньше, возможно. Желающие могут поучаствовать, например, в лотерее с «ускорением» за 20 тысяч рублей.

«Когда мы записываем человека, то нам открывается календарь записи. И периодически появляются окошки на какие-то ближайшие даты. Это не связано с тем, что консульство добавило дополнительные места, это потому, что кто-то в силу личных обстоятельств отказался от своей записи. И мы ловим такие места. Процесс поиска достаточно трудоемкий, круглосуточный, поэтому мы берем за это 20 тысяч рублей с человека. Но это лотерея», — признают в Orange Ticket.



Деньги за такое сразу не берут — оплата по факту, но пока, как уверяют в компании, «всех, кого записывали, — всех удалось записать пораньше».

Но на подаче дело не заканчивается. Подводные камни с китайскими визами есть и дальше. Так как ни одна туристическая виза еще в Петербурге не выдана, и лишь первые счастливчики скоро будут подаваться, то неизвестно, в каком режиме будет рассматривать их заявки консульство, насколько требовательны будут к документам.

«Я беседовала с сотрудниками консульства, спрашивала, какие документы они хотят видеть на туристическую визу. Это выкупленные и оплаченные билеты и отели. Либо приглашение от китайского туроператора. Либо подтверждение покупки тура от российского туроператора», — рассказала сотрудница Orange Ticket.



Риск с выкупленными отелями и билетами понятен. Российские туроператоры из центральной России еще туры в Китай не продают. Путешествовать можно в составе тургруппы из Владивостока в «приграничный» Китай — Суйфэньхэ и Хуньчунь, но это совсем другая история с особым режимом для местных, поэтому этот вариант отметается. Остается приглашение от китайской туристической компании. Но и они еще не готовы.



«Мы обратились сразу же к четырем своим партнерам в Китае, с которыми работали до коронавируса. Двое из них сказали, что «нет, нам еще запрещено выдавать приглашения». Потом другие позвонили и сказали, что с середины апреля начнут продавать. И фактически, пока никто не занес документы на туристическую визу, то мы не очень понимаем, что они по факту будут требовать. Будут ли они требовать страховки или не будут, будут ли они требовать выписки из банка — никто не знает», — отметили в Orange Ticket.



Для сравнения, в Иркутске, где уже подали первые анкеты на турвизы, всех подавшихся туристов уже вызвали на личное собеседование. И к этому тоже нужно быть готовыми.

В визовом центре «Аврора» также заявили, что получение турвизы в Китай — сыроватый вариант по сбору документов. Лучше через приглашение по бизнесу.

«Лучший вариант сейчас делать приглашение от китайской компании по бизнесу. По документам там всё понятно: получаете приглашение от китайской компании, её лицензию, а к ним фото, загранник, справка с работы. Да и приглашение не ух какое нужно: «Китайская сторона приглашает Иванова Ивана Ивановича на выставку» (или на всё, что угодно), в период с такого-то по такой-то, на китайском или английском языке. И это проверенный вариант», — описывают в компании. Но и в таком случае подача будет в порядке электронной очереди в мае, просто более предсказуемым путем.



В визовом центре «Эксперт Групп» заявили, что единственный вариант побыстрее — это бизнес-виза через Владивосток или Хабаровск. Посредники, которые делают такие приглашения, просят в Сети около 40–50 тысяч рублей, обещают визу за неделю или две. Но на предложение «Фонтанки» как-то доказать, что документ будет настоящим, — предложили им поверить, а потом пропали с радаров. Найти в Петербурге компании, которые делают такие бумаги, не удалось. И вообще, местные агенты предупреждают о рисках.

«Они (китайцы) проверяют! Отзваниваются китайцам (которые выписали приглашение). Потом вообще можете визу не получить никогда», — сказали в «Авроре».



Туристы на форумах рекомендуют друг другу варианты ехать в Екатеринбург или Иркутск, или даже во Владивосток. Например, консульство в Владивостоке уже выдало 17 турвиз, пишет VL.RU.



«Записаться на прием в Генеральное консульство несложно, свободных мест достаточно, время приема можно выбрать на ближайшие 2 рабочих дня», — рассказали корреспонденту PrimaMedia.



Еще один вариант погулять по Китаю — транзитный перелет с пересадкой в Поднебесной. Рейсы из Петербурга и Москвы летают регулярно. После прилета в Чунцин, Гуанчжоу, Чэнду, Далянь, Шэньян, Гуйлинь, Сиань, Сямынь, Куньмин, Харбин можно гулять 72 часа. В Ханчжоу, Пекине, Шанхае и Нанкине — 144 часа, шесть суток. И никакая виза не понадобится.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

