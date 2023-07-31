Шойгу связал атаки на Москву с неудачей контрнаступления Киева на востоке Украины

Киев сосредоточился на терактах по гражданской инфраструктуре в России из-за неудачного контрнаступления в зоне СВО, заявил 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова опубликовала пресс-служба Минобороны.

В этой связи Минобороны приняло дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря, добавил Шойгу. По его словам, ВС РФ в разы увеличили интенсивность ударов по военным объектам Украины, которые обеспечивают теракты в России.



По итогам месяца ВС РФ уничтожили 20 824 военнослужащих и 2 227 единиц вооружения. В их числе — 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, сообщил Шойгу. Он уточнил, что поставки вооружения Киеву не приводят к успехам на поле боя, а лишь затягивают конфликт.

