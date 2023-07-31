Кремль: повышение уровня террористической опасности в Москве и Подмосковье не планируется

Меры безопасности в Москве и других регионах России и так усилены в связи с террористическими атаками, заявил
«Насколько мне известно, нет», — заявил журналистам Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости).
Он объяснил, что в России предпринимаются всевозможные меры для того, чтобы защитить граждан от продолжающейся опасности ударов по мирным объектам, уточнив, что речь идет не только о Москве.
Также Песков заявил, что Кремль не знает о типе БПЛА, атаковавших «Москва-Сити». По его словам, это был «акт отчаяния».