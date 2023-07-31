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    Кремль: повышение уровня террористической опасности в Москве и Подмосковье не планируется

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    Меры безопасности в Москве и других регионах России и так усилены в связи с террористическими атаками, заявил 31 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, в столице не будут повышать уровень террористической опасности после атаки беспилотников.

    «Насколько мне известно, нет», — заявил журналистам Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости).

    Он объяснил, что в России предпринимаются всевозможные меры для того, чтобы защитить граждан от продолжающейся опасности ударов по мирным объектам, уточнив, что речь идет не только о Москве.

    Также Песков заявил, что Кремль не знает о типе БПЛА, атаковавших «Москва-Сити». По его словам, это был «акт отчаяния».

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