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    Видео: беспилотники снова атаковали Москву. Повреждены два здания в «Сити»

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    Украинские беспилотники совершили очередную атаку на московские объекты в ночь на 30 июля. Кадры одного из взрывов публикует MSK1.

    Факт атаки подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. «Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях «Сити». Жертв и пострадавших нет»», — цитирует его ТАСС. По данным агентства, один человек пострадал в башне «Око-2».

    Минобороны сообщило, что один БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района, а еще два — подавлены средствами РЭБ, из-за чего потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москва-Сити».


    Судя по фото, на место выехали экстренные службы. MSK1 сообщает о том, что «Москва-Сити» эвакуировали для проверки зданий.


    Напомним, 24 июня два беспилотника упали в московских районах Хамовники и ЗИЛ — они попали в нежилые здания. В ночь на 28 июля была предпринята еще одна попытка атаки, беспилотник был сбит силами Минобороны.

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