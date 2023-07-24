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    Беспилотники атаковали Москву и Крым. Что известно на данный момент

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    Утро понедельника 24 июля для москвичей и крымчан началось с атаки украинских беспилотников. Разрушены здания, пострадавших нет. Власти назвали произошедшее «актом международного терроризма».

    Беспилотники в Москве

    Москвичей разбудил жужжащий звук беспилотника над Москвой в районе метро «Коломенская».

    Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале, удары беспилотников по двум нежилым зданиям были зафиксированы сегодня примерно в 4 часа утра. Серьезных разрушений и пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

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    Как сообщает MSK1, экстренные службы и ФСБ работают у здания на Комсомольском проспекте. Проход огорожен лентой. Эксперты внимательно изучают осколки. Мэр Москвы подтверждает, что от взрыва выбило несколько окон, и заверяет, что жителям помогут как можно скорее устранить последствия.

    По словам журналистов, визуально последствия попадания дрона в крышу не очень значительные. А вот в магазинах и жилых домах напротив ударной волной выбиты стекла окон, пишет MSK1.

    После инцидента, как сообщает дептранс Москвы, пришлось перекрыть движение по Комсомольскому проспекту от дома №18 в сторону области и по проспекту Лихачева. Однако на момент выхода материала движение по Комсомольскому проспекту в центр Москвы полностью восстановили, в направлении области движение восстановлено по третьей и четвертой полосам.

    Представитель МИД России Мария Захарова назвала в беседе с телеканалом RTVI атаку беспилотников на Москву «актом международного терроризма».

    Последний раз Минобороны сбило 5 беспилотников в Новой Москве и Московской области 4 июля. Пострадавших не было.

    Беспилотники в Крыму

    О «попытках осуществить террористическую атаку» на Крым ночью 24 июля сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. По данным военного ведомства, в сторону полуострова было направлено 17 беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Причем одиннадцать беспилотников потерпели крушение в Черном море, еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших нет.

    Один из беспилотников попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил рано утром глава Крыма Сергей Аксенов. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, уточнил он.

    Последствия падения беспилотника на склад публикует telegram-канал «Осторожно, новости».

    t.me/ostorozhno_novosti

    Жителей близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе было решено эвакуировать. Их доставят в пункты временного размещения.

    К тому же Аксенов поручил остановить движение поездов по железной дороге в Джанкойском районе (север полуострова) и движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Однако на момент публикации движение было восстановлено.

    По данным крымского минтранса, все поезда на перегоне Джанкой — Урожайная отправлены, они следуют с опозданием.

    • Поезд № 316 Адлер — Симферополь следует с опозданием на 1 час 20 минут
    • Поезд № 92 Москва — Севастополь следует с опозданием на 2 часа 30 минут
    • Поезд № 177 Москва — Симферополь следует с опозданием на 1 час 26 минут
    • Поезд № 028 Москва — Симферополь следует с опозданием на 1 час 30 минут
    • Поезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория следует с опозданием на 30 минут

    Люди продолжают ждать очереди для проезда по Крымскому мосту. Со стороны Тамани сейчас находится порядка 620 транспортных средств. Ожидание составляет порядка двух часов.

    На прошлой неделе в поселке Раздольное на западе Крыма ввели ЧС из-за упавшего беспилотника. В результате нападения на руках у матери погибла восьмиклассница, еще несколько человек получили ранения.

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