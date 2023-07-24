Беспилотники атаковали Москву и Крым. Что известно на данный момент

Утро понедельника 24 июля для москвичей и крымчан началось с атаки украинских беспилотников. Разрушены здания, пострадавших нет. Власти назвали произошедшее «актом международного терроризма».

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале, удары беспилотников по двум нежилым зданиям были зафиксированы сегодня примерно в 4 часа утра. Серьезных разрушений и пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

Как сообщает MSK1, экстренные службы и ФСБ работают у здания на Комсомольском проспекте. Проход огорожен лентой. Эксперты внимательно изучают осколки. Мэр Москвы подтверждает, что от взрыва выбило несколько окон, и заверяет, что жителям помогут как можно скорее устранить последствия.



По словам журналистов, визуально последствия попадания дрона в крышу не очень значительные. А вот в магазинах и жилых домах напротив ударной волной выбиты стекла окон, пишет MSK1.



После инцидента, как сообщает дептранс Москвы, пришлось перекрыть движение по Комсомольскому проспекту от дома №18 в сторону области и по проспекту Лихачева. Однако на момент выхода материала движение по Комсомольскому проспекту в центр Москвы полностью восстановили, в направлении области движение восстановлено по третьей и четвертой полосам.

