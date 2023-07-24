Беспилотники атаковали Москву и Крым. Что известно на данный момент

Утро понедельника 24 июля для москвичей и крымчан началось с атаки украинских беспилотников. Разрушены здания, пострадавших нет. Власти назвали произошедшее «актом международного терроризма».
Беспилотники в Москве
Москвичей разбудил жужжащий звук беспилотника над Москвой в районе метро «Коломенская».
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале, удары беспилотников по двум нежилым зданиям были зафиксированы сегодня примерно в 4 часа утра. Серьезных разрушений и пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.
Как сообщает MSK1, экстренные службы и ФСБ работают у здания на Комсомольском проспекте. Проход огорожен лентой. Эксперты внимательно изучают осколки. Мэр Москвы подтверждает, что от взрыва выбило несколько окон, и заверяет, что жителям помогут как можно скорее устранить последствия.
По словам журналистов, визуально последствия попадания дрона в крышу не очень значительные. А вот в магазинах и жилых домах напротив ударной волной выбиты стекла окон, пишет MSK1.
После инцидента, как сообщает дептранс Москвы, пришлось перекрыть движение по Комсомольскому проспекту от дома №18 в сторону области и по проспекту Лихачева. Однако на момент выхода материала движение по Комсомольскому проспекту в центр Москвы полностью восстановили, в направлении области движение восстановлено по третьей и четвертой полосам.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала в беседе с телеканалом RTVI атаку беспилотников на Москву «актом международного терроризма».
Последний раз Минобороны сбило 5 беспилотников в Новой Москве и Московской области 4 июля. Пострадавших не было.
Беспилотники в Крыму
О «попытках осуществить террористическую атаку» на Крым ночью 24 июля сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. По данным военного ведомства, в сторону полуострова было направлено 17 беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Причем одиннадцать беспилотников потерпели крушение в Черном море, еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших нет.
Один из беспилотников попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил рано утром глава Крыма Сергей Аксенов. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, уточнил он.
Последствия падения беспилотника на склад публикует telegram-канал «Осторожно, новости».
Жителей близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе было решено эвакуировать. Их доставят в пункты временного размещения.
К тому же Аксенов поручил остановить движение поездов по железной дороге в Джанкойском районе (север полуострова) и движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Однако на момент публикации движение было восстановлено.
По данным крымского минтранса, все поезда на перегоне Джанкой — Урожайная отправлены, они следуют с опозданием.
- Поезд № 316 Адлер — Симферополь следует с опозданием на 1 час 20 минут
- Поезд № 92 Москва — Севастополь следует с опозданием на 2 часа 30 минут
- Поезд № 177 Москва — Симферополь следует с опозданием на 1 час 26 минут
- Поезд № 028 Москва — Симферополь следует с опозданием на 1 час 30 минут
- Поезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория следует с опозданием на 30 минут
Люди продолжают ждать очереди для проезда по Крымскому мосту. Со стороны Тамани сейчас находится порядка 620 транспортных средств. Ожидание составляет порядка двух часов.
На прошлой неделе в поселке Раздольное на западе Крыма ввели ЧС из-за упавшего беспилотника. В результате нападения на руках у матери погибла восьмиклассница, еще несколько человек получили ранения.