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    Минобороны: в Новой Москве и Московской области сбили 5 украинских беспилотников

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    47 комментариев

    Утром во вторник, 4 июля, пять украинских беспилотников были сбиты на территории Новой Москвы и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    «Утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами», — говорится в публикации ведомства.

    Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — он потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

    Пострадавших и разрушений нет, уточнили в Минобороны.

    Ранее об атаке беспилотников ВСУ рассказал московский мэр Сергей Собянин.

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    Комментарии 47

    Гость04 Июл 2023 в 10:21
    Ну что бесплатные поварята, в чем тут успех и радость, объясните.
    +0−1
    ЧуЖоЙ04 Июл 2023 в 10:08
    Я думал за Леопардами Пантеры с Тиграми пойдут, а тут🥹😏
    +0−0
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