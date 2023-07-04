Минобороны: в Новой Москве и Московской области сбили 5 украинских беспилотников

Утром во вторник, 4 июля, пять украинских беспилотников были сбиты на территории Новой Москвы и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами», — говорится в публикации ведомства.



Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — он потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

