Московский мэр Собянин рассказал о новой атаке украинских беспилотников

Во вторник, 4 июля, произошла еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. Об этом рассказал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.



«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов», — говорится в сообщении Собянина.



Пострадавших и жертв нет, на местах сейчас работают экстренные службы.



Ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково сняты с 8:00 утра.



Ранее стало известно, что в Новой Москве сбили два беспилотника.