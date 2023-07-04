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    Московский мэр Собянин рассказал о новой атаке украинских беспилотников

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    1 комментарий

    Во вторник, 4 июля, произошла еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. Об этом рассказал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

    «На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов», — говорится в сообщении Собянина.

    Пострадавших и жертв нет, на местах сейчас работают экстренные службы.

    Ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково сняты с 8:00 утра.

    Ранее стало известно, что в Новой Москве сбили два беспилотника.

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    Сергей СобянинУкраинские беспилотники
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    Комментарии 1

    VKuser36010352104 Июл 2023 в 08:52
    Границы нужно научиться охранять чтобы даже не прилетали в мск
    +1−2
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