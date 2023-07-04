Аэропорт Внуково ввел ограничение по приему и выпуску самолетов

О введении ограничений по техническим причинам на прием и выпуск самолетов с 5:10 утра сообщил аэропорт Внуково. Об этом во вторник, 4 июля, передает РИА Новости.

«По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов с 05:10. На запасной ушло шесть рейсов», — рассказали во Внуково.