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    Аэропорт Внуково ввел ограничение по приему и выпуску самолетов

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    10 комментариев

    О введении ограничений по техническим причинам на прием и выпуск самолетов с 5:10 утра сообщил аэропорт Внуково. Об этом во вторник, 4 июля, передает РИА Новости.

    «По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов с 05:10. На запасной ушло шесть рейсов», — рассказали во Внуково.

    Фото: Скриншот с сайта vnukovo.ru
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    Остальные московские аэропорты работают в штатном режиме. Ограничения во Внуково продлены до 8:00 утра.

    Ранее стало известно, что в Новой Москве сбили два беспилотника.

    Фото: Скриншот с сайта vnukovo.ru

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    Комментарии 10

    Гость04 Июл 2023 в 10:30
    нефиг вообще летать пусть стоят в ангаре
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 08:30
    Министру обороны только кружок вести в доме пионеров. Резьбы по дереву например.
    +1−0
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