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    В Новой Москве сбили два беспилотника

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    6 комментариев

    В Новой Москве средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлены два беспилотника, третий был сбит в Калужской области. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    «По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы», — рассказал собеседник агентства.

    Сейчас в районе падения беспилотников в районе поселка Валуево в Новой Москве работают оперативные службы, проверяется информации о падении еще одного беспилотника около подмосковной Кубинки.

    Все БПЛА были самолетнего типа. Собеседник ТАСС в экстренных службы уточняет, что данных о пострадавших и разрушений нет.

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    Комментарии 6

    Гость04 Июл 2023 в 07:31
    И на мятежников не спишешь...
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 07:27
    А как начинали, уже парад и в Киеве планировали. Класно как
    +1−0
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