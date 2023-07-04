В Новой Москве сбили два беспилотника

В Новой Москве средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлены два беспилотника, третий был сбит в Калужской области. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы», — рассказал собеседник агентства.



Сейчас в районе падения беспилотников в районе поселка Валуево в Новой Москве работают оперативные службы, проверяется информации о падении еще одного беспилотника около подмосковной Кубинки.

Все БПЛА были самолетнего типа. Собеседник ТАСС в экстренных службы уточняет, что данных о пострадавших и разрушений нет.