Девочка умерла на руках у матери. В результате ночной атаки беспилотника в Крыму пострадали несколько человек

Утром 20 июля в поселке Раздольное на западе Крыма ввели ЧС из-за упавшего беспилотника. В результате нападения на руках у матери погибла восьмиклассница, еще несколько человек получили ранения, пишет «Коммерсант».



По данным «Коммерсанта», сообщение о прилете беспилотника на центральную площадь Раздольного поступило в МВД в 04:55. Отмечается, что БПЛА взорвался при падении.

Официально губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за вражеского беспилотника повреждено четыре административных здания «в одном из населенных пунктов», погибла девочка-подросток. Однако источник издания сообщает о еще нескольких пострадавших.