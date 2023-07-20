Девочка умерла на руках у матери. В результате ночной атаки беспилотника в Крыму пострадали несколько человек

Утром 20 июля в поселке Раздольное на западе Крыма ввели ЧС из-за упавшего беспилотника. В результате нападения на руках у матери погибла восьмиклассница, еще несколько человек получили ранения, пишет «Коммерсант».
По данным «Коммерсанта», сообщение о прилете беспилотника на центральную площадь Раздольного поступило в МВД в 04:55. Отмечается, что БПЛА взорвался при падении.
Официально губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за вражеского беспилотника повреждено четыре административных здания «в одном из населенных пунктов», погибла девочка-подросток. Однако источник издания сообщает о еще нескольких пострадавших.
14-летняя девочка же умерла от множественных осколочных ран брюшной полости и головы, рассказал инсайдер. Местные жители сообщили, что школьница встречала рассвет перед поездкой на отдых со своими друзьями. Беспилотник взорвался в тот момент, когда девушка разговаривала с мамой по телефону — мать не обнаружила ее дома и просила скорее вернуться. По словам очевидцев, школьница скончалась на руках у матери до приезда скорой помощи.
На месте работают взрывотехники, следователи и экстренные службы, а также устанавливаются лица, причастные к происшествию, уточняет «Коммерсант».
Как отмечает депутат Госсовета Крыма Илья Донченко, который также проживает в Раздольном, граждан нужно тщательнее информировать, поскольку люди «слишком расслаблены». Он призвал людей убегать от беспилотника, а не догонять его с телефоном и снимать на камеру.
Рано утром 20 июля Сергей Аксенов сообщил об атаке на Крым и погибшей девочке. Он пообещал помощь семье ребенка. После атаки в поселке ввели режим ЧС.