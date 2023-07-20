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    В Крыму рассказали, как погибла девочка при атаке беспилотника

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    Подробности ночного удара БПЛА по Крыму 20 июля рассказали в региональном правительстве.

    Атаке подвергся посёлок городского типа Раздольное с населением более 7 тысяч жителей, расположенный на берегу Чёрного моря на северо-западе полуострова, сообщили РИА Новости в крымском правительстве.

    «Удар был нанесен ночью, ближе к утру по поселку Раздольное. Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком», — говорится в сообщении.

    После атаки в посёлке введён режим ЧС, сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

    Об атаке проинформировал рано утром глава Крыма Сергей Аксенов. Повреждены четыре административных здания. Семье ребёнка он пообещал помощь.

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