В Крыму рассказали, как погибла девочка при атаке беспилотника

Подробности ночного удара БПЛА по Крыму
Атаке подвергся посёлок городского типа Раздольное с населением более
«Удар был нанесен ночью, ближе к утру по поселку Раздольное. Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком», — говорится в сообщении.
После атаки в посёлке введён режим ЧС, сообщается в телеграм-канале регионального правительства.
Об атаке проинформировал рано утром глава Крыма Сергей Аксенов. Повреждены четыре административных здания. Семье ребёнка он пообещал помощь.