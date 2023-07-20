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    Девочка погибла в результате атаки беспилотника на Крым

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    Глава Крыма Сергей Аксенов утром 20 июля сообщил об ударе БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе полуострова.

    В результате атаки погибла девочка-подросток. Четыре административных здания получили повреждения, профильные службы уже начали свою работу. Семье девочки будет оказана необходимая поддержка, пообещал Аксенов.

    17 июля в результате взрыва на Крымском мосту погибла семейная пара, их дочь-подросток тяжело пострадала. 18 июля на полуострове отразили масштабную атаку беспилотников. 19 июля на полигоне в Кировском районе Крыма начался масштабный пожар со взрывами боеприпасов, пришлось перекрыть трассу «Таврида».

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    Комментарии 21

    Гость20 Июл 2023 в 08:29
    Пора эвакуировать Крым.
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