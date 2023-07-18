Минобороны: уничтожены 17 БПЛА, атаковавших Крым, ещё 11 подавлены

В Минобороны РФ подтвердили факт отражения массированной атаки БПЛА на Крым ночью 17 июля. По данным ведомства, уничтожены 17 беспилотников, еще 11 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потерпели крушение. Пострадавших и разрушений из-за атаки нет.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении.



Рано утром об атаке проинформировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, были сбиты 9 аппаратов и подавлены 19.