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    Минобороны: уничтожены 17 БПЛА, атаковавших Крым, ещё 11 подавлены

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    В Минобороны РФ подтвердили факт отражения массированной атаки БПЛА на Крым ночью 17 июля. По данным ведомства, уничтожены 17 беспилотников, еще 11 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потерпели крушение. Пострадавших и разрушений из-за атаки нет.

    «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении.

    Рано утром об атаке проинформировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, были сбиты 9 аппаратов и подавлены 19.

    Это третья крупная атака на Крым за три дня. 16 июля беспилотники были сбиты у Севастополя. 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, погибла семейная пара, их 14-летняя дочь пострадала. По данным российских властей, теракт был совершён двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

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