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    Массированная атака на Севастополь: все беспилотники сбиты или подавлены

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    Силы ПВО и флот рано утром 16 июля отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Об этом информирует губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. В общей сложности, по его словам, выведены из строя несколько аппаратов: один беспилотник сбит над морем, два надводных уничтожены на внешнем рейде, пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Один БПЛА сбит в районе мыса Манганари.

    «Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам», — сообщил губернатор.

    Разрушений нет, ни один объект в городе, ни в акватории не поврежден. Все оперативные службы Севастополя находятся в готовности.

    «Сейчас в городе тихо и всё спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки», — подчеркивает Развожаев.

    Атаки на Севастополь происходят нечасто. В конце мая там были сбиты и посажены несколько БПЛА.

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