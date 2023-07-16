Массированная атака на Севастополь: все беспилотники сбиты или подавлены

Силы ПВО и флот рано утром 16 июля отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Об этом информирует губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. В общей сложности, по его словам, выведены из строя несколько аппаратов: один беспилотник сбит над морем, два надводных уничтожены на внешнем рейде, пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Один БПЛА сбит в районе мыса Манганари.



«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам», — сообщил губернатор.

