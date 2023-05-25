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    Атака на Севастополь: два беспилотника сбиты, несколько посажены

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    Ночью 25 мая в Севастополе была отражена очередная атака беспилотников, сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

    Силы Черноморского флота сбили из стрелкового оружия два беспилотных летательных аппарата в районе Качи. Ещё несколько БПЛА были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

    «Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — отмечается в сообщении.

    В мае на Севастополь уже было совершено несколько атак. 7 мая ПВО сбила десять дронов, 4 мая удалось уничтожить беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

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