    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, зап

    773мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.82eur84.91

    Боевые действия

    Губернатор Севастополя рассказал об атаке 10 беспилотников

    2132
    14 комментариев

    В ночь на 7 мая силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку дронов на Севастополь, сообщил утром губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

    Статистику подвели к шести часам утра. Всего за ночь на Крым и Севастополь было направлено более 10 беспилотников.

    Один украинский БПЛА потерял управление и упал в лесополосе, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола.

    Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки, говорится в сообщении.

    Советник главы республики Олег Крючков добавил, что российские военные отразили все атаки беспилотников в Крыму, жертв и разрушений нет.

    Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что над полуостровом сбили баллистическую ракету украинского оперативного ракетно-тактического комплекса «Гром-2». Позже стало известно, что сбитых ракет было две. Тогда тоже обошлось без разрушений и пострадавших.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 14

    Гость07 Мая 2023 в 11:42
    А пляж?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close