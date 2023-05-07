Губернатор Севастополя рассказал об атаке 10 беспилотников

В ночь на 7 мая силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку дронов на Севастополь, сообщил утром губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.



Статистику подвели к шести часам утра. Всего за ночь на Крым и Севастополь было направлено более 10 беспилотников.



Один украинский БПЛА потерял управление и упал в лесополосе, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола.



Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки, говорится в сообщении.

