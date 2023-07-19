Трасса «Таврида» в Крыму перекрыта из-за нового ЧП

В Крыму перекрыта автодорога «Таврида», ведущая к Крымскому мосту. Об этом объявил утром 19 июля глава региона Сергей Аксенов. Причиной, по его словам, стал пожар на полигоне в Кировском районе. На кадрах очевидцев слышны взрывы. О ЧС на полигоне сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — сообщает Аксенов.
Закрыт участок с 118-го по 130-й километр. Транспорт направляют на старую керченскую дорогу через населенные пункты Старый Крым и Первомайское, уточнил Крючков. Он отметил, что дорога там хорошая, можно не беспокоиться.
«В районе Первомайского, Старого Крыма уходим с «Тавриды» на старую дорогу. На «Тавриду» возвращаемся за Феодосией. Так же в обратном направлении», — объясняет Крючков.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко проинформировал, что движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия. Железнодорожное сообщение в Крыму работает в обычном режиме.
В группе «Жесть Крым Симферополь Севастополь» во «ВКонтакте» публикуют кадры пожара, слышны взрывы. «Очевидцы сообщают, что на востоке Крыма слышны взрывы. Феодосия, Старый Крым», — говорится в одном из постов. По словам подписчика Вадима, горит на полигоне у села Кринички. «Детонация на полигоне в Кировском районе Крыма», — говорится в другом посте. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В телеграме Крымского моста сообщается, что с 7 часов утра затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста нет.
Вчера, 18 июля, в Крыму ввели особый противопожарный режим — для предупреждения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. Силы МЧС были приведены в повышенную готовность.
В понедельник был закрыт проезд по Крымскому мосту. Напомним, ночью 17 июля под автомобильной частью моста прогремели два взрыва. Погибла семейная пара, их 14-летняя дочь пострадала. Возбуждено уголовное дело о теракте.