Трасса «Таврида» в Крыму перекрыта из-за нового ЧП

В Крыму перекрыта автодорога «Таврида», ведущая к Крымскому мосту. Об этом объявил утром 19 июля глава региона Сергей Аксенов. Причиной, по его словам, стал пожар на полигоне в Кировском районе. На кадрах очевидцев слышны взрывы. О ЧС на полигоне сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — сообщает Аксенов.



Закрыт участок с 118-го по 130-й километр. Транспорт направляют на старую керченскую дорогу через населенные пункты Старый Крым и Первомайское, уточнил Крючков. Он отметил, что дорога там хорошая, можно не беспокоиться.

«В районе Первомайского, Старого Крыма уходим с «Тавриды» на старую дорогу. На «Тавриду» возвращаемся за Феодосией. Так же в обратном направлении», — объясняет Крючков.



Официальную схему объезда Госавтоинспекции опубликовал советник главы Крыма Олег Крючков Поделиться Поделиться





Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко проинформировал, что движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия. Железнодорожное сообщение в Крыму работает в обычном режиме.

В группе «Жесть Крым Симферополь Севастополь» во «ВКонтакте» публикуют кадры пожара, слышны взрывы. «Очевидцы сообщают, что на востоке Крыма слышны взрывы. Феодосия, Старый Крым», — говорится в одном из постов. По словам подписчика Вадима, горит на полигоне у села Кринички. «Детонация на полигоне в Кировском районе Крыма», — говорится в другом посте. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В телеграме Крымского моста сообщается, что с 7 часов утра затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста нет.

Вчера, 18 июля, в Крыму ввели особый противопожарный режим — для предупреждения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. Силы МЧС были приведены в повышенную готовность.



В понедельник был закрыт проезд по Крымскому мосту. Напомним, ночью 17 июля под автомобильной частью моста прогремели два взрыва. Погибла семейная пара, их 14-летняя дочь пострадала. Возбуждено уголовное дело о теракте.