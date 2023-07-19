Пожар и взрывы на полигоне в Крыму: очевидцы публикуют видео, идёт масштабная эвакуация

Из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуируют жителей четырёх окрестных сёл, их разместят в пунктах временного проживания в школах. В соцсетях появляются впечатляющие видеозаписи с места ЧС.
«Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки», — сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
По его словам, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. В районе полигона работают все профильные службы. По словам Аксенова, эвакуация коснётся более двух тысяч человек.
В 6:50 Аксенов сообщил о пожаре на полигоне. Из-за этого перекрыта трасса «Таврида», ведущая к Крымскому мосту, на участке с 118-го по 130-й километр. Паблик «Жесть Крым Симферополь Севастополь» «ВКонтакте» публикует видеозаписи пожара: что-то взрывается (можно предположить, что боеприпасы), детонация сильная.
Объезд «Тавриды» организован по региональным дорогам. Автобусы пущены в объезд, железнодорожное сообщение работает в обычном режиме. Крымский мост — как два последних дня в режиме реверса. Пункты пропуска на севере Крыма «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» функционируют в обычном режиме, отмечает Крючков.
С 19 до 23 июля в Крыму, по данным МЧС, действует «штормовое» предупреждение об опасных природных явлениях из-за чрезвычайной пожарной опасности. Вчера в Крыму начал действовать особый противопожарный режим, силы МЧС привели в повышенную готовность.