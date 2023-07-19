    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    750мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.69eur102.03

    Пожар и взрывы на полигоне в Крыму: очевидцы публикуют видео, идёт масштабная эвакуация

    19363
    77 комментариев

    Из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуируют жителей четырёх окрестных сёл, их разместят в пунктах временного проживания в школах. В соцсетях появляются впечатляющие видеозаписи с места ЧС.

    Жесть Крым • Симферополь • Севастополь

    «Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки», — сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    По его словам, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. В районе полигона работают все профильные службы. По словам Аксенова, эвакуация коснётся более двух тысяч человек.

    В 6:50 Аксенов сообщил о пожаре на полигоне. Из-за этого перекрыта трасса «Таврида», ведущая к Крымскому мосту, на участке с 118-го по 130-й километр. Паблик «Жесть Крым Симферополь Севастополь» «ВКонтакте» публикует видеозаписи пожара: что-то взрывается (можно предположить, что боеприпасы), детонация сильная.

    Жесть Крым • Симферополь • Севастополь

    Объезд «Тавриды» организован по региональным дорогам. Автобусы пущены в объезд, железнодорожное сообщение работает в обычном режиме. Крымский мост — как два последних дня в режиме реверса. Пункты пропуска на севере Крыма «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» функционируют в обычном режиме, отмечает Крючков.

    Временная схема движения по трассе «Таврида» опубликована в телеграм-канале Сергея Аксенова
    Временная схема движения по трассе «Таврида» опубликована в телеграм-канале Сергея Аксенова
    ПоделитьсяПоделиться

    С 19 до 23 июля в Крыму, по данным МЧС, действует «штормовое» предупреждение об опасных природных явлениях из-за чрезвычайной пожарной опасности. Вчера в Крыму начал действовать особый противопожарный режим, силы МЧС привели в повышенную готовность.

    Временная схема движения по трассе «Таврида» опубликована в телеграм-канале Сергея Аксенова
    Временная схема движения по трассе «Таврида» опубликована в телеграм-канале Сергея Аксенова

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КрымПожар на полигонеПожарКрымский мост
    ЛАЙК9
    СМЕХ40
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 77

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    77
    close