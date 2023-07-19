    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, зап

    750мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.2eur102.44

    Девочку, чьи родители погибли на Крымском мосту, эвакуируют для лечения в Москву

    1735
    6 комментариев

    Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставят для продолжения лечения в Москву, заявил 19 июля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По его словам, несовершеннолетней окажут медицинскую помощь в ведущем детском федеральном учреждении. Перевозкой займутся специалисты Федерального центра медицины катастроф и Минздрава Краснодарского края. Сейчас состояние пострадавшей стабильно, уточнил Кузнецов.

    Напомним, в 03:15 под автомобильным полотном Крымского моста прогремели два взрыва. В результате погибла семейная пара, которая ехала в Крым из Белгородской области. Их 14-летней дочери удалось выжить. Сейчас она проходит лечение в одной из больниц Краснодарского края. В России признали случившееся терактом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Крымский мост
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close