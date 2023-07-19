Девочку, чьи родители погибли на Крымском мосту, эвакуируют для лечения в Москву

Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставят для продолжения лечения в Москву, заявил 19 июля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, несовершеннолетней окажут медицинскую помощь в ведущем детском федеральном учреждении. Перевозкой займутся специалисты Федерального центра медицины катастроф и Минздрава Краснодарского края. Сейчас состояние пострадавшей стабильно, уточнил Кузнецов.
Напомним, в 03:15 под автомобильным полотном Крымского моста прогремели два взрыва. В результате погибла семейная пара, которая ехала в Крым из Белгородской области. Их