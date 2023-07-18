Песков назвал удары по объектам в Одессе и Николаеве возмездием за теракт на Крымском мосту

Удары российским высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе были ударами возмездия за Крымский мост. Об этом 18 июля РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщал, что предложения по ответу на теракт на Крымском мосту и меры по повышению его безопасности еще вырабатываются.
Как сообщало Минобороны РФ, ночной удар пришелся на объекты, «где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы». Кроме того, в районе Одессы и Николаева уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, из которых шло обеспечение ВСУ горючим.
Накануне президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия даст ответ на теракт на Крымском мосту, жертвами которого стали мужчина и женщина, пострадала их дочь. По словам главы государства, Минобороны подготовило соответствующие предложения.