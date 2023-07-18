Песков назвал удары по объектам в Одессе и Николаеве возмездием за теракт на Крымском мосту

Удары российским высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе были ударами возмездия за Крымский мост. Об этом 18 июля РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Ранее Песков сообщал, что предложения по ответу на теракт на Крымском мосту и меры по повышению его безопасности еще вырабатываются.



Как сообщало Минобороны РФ, ночной удар пришелся на объекты, «где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы». Кроме того, в районе Одессы и Николаева уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, из которых шло обеспечение ВСУ горючим.

