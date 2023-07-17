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    «Минобороны готовит предложения». Путин заявил, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту

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    Ответ на теракт на Крымском мосту будет, Минобороны России готовит соответствующие предложения. Об этом 17 июля заявил президент Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что произошедшее — «очередной террористический акт со стороны киевского режима». Он отметил, что это преступление бессмысленно с военной точки зрения, так как Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, и жестокое, потому что погибли и пострадали гражданские.

    «Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — заявил Путин.

    Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате было разрушено автомобильное полотно и повреждена железнодорожная часть моста. Погибли двое мирных граждан — мужчина и женщина, которые ехали из Белгородской области в Крым. С ними в машине находилась дочь-подросток, которой удалось выжить. Сейчас девочке с поврежденной грудной клеткой и закрытой черепно-мозговой травмой оказывают помощь в краевой детской больнице в Краснодаре. Возбуждено уголовное дело.

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