«Минобороны готовит предложения». Путин заявил, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту

Ответ на теракт на Крымском мосту будет, Минобороны России готовит соответствующие предложения. Об этом 17 июля заявил президент Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что произошедшее — «очередной террористический акт со стороны киевского режима». Он отметил, что это преступление бессмысленно с военной точки зрения, так как Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, и жестокое, потому что погибли и пострадали гражданские.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — заявил Путин.
Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате было разрушено автомобильное полотно и повреждена железнодорожная часть моста. Погибли двое мирных граждан — мужчина и женщина, которые ехали из Белгородской области в Крым. С ними в машине находилась дочь-подросток, которой удалось выжить. Сейчас девочке с поврежденной грудной клеткой и закрытой черепно-мозговой травмой оказывают помощь в краевой детской больнице в Краснодаре. Возбуждено уголовное дело.