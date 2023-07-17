Путин проведет совещание по Крымскому мосту: онлайн-трансляция

Утром 17 июля два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. В дорожное полотно получило повреждения, движение на мосту перекрыли, в результате происшествия погибла семейная пара, а их 14-летнюю дочь в состоянии средней тяжести отправили на вертолёте в больницу Краснодара. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Днем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет совещание по Крымскому мосту. Его покажут в эфире. За всем, что известно о ситуации вокруг моста, и заявлениями президента мы будем следить в этой онлайн-трансляции.
Городские порталы
Министерство курортов и туризма Республики Крым решает с отелями и санаториями вопрос с проживанием туристов, которые вынуждены были задержаться на полуострове из-за повреждения Крымского моста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Для туристов, которые поехали в Крым на собственных автомобилях, организовали альтернативный сухопутный маршрут. Он пролегает через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой. Протяженность пути составляет около 400 км. По инфомрации МВД, время в дороге по этому маршруту в Крым составит 5-6 часов.
Для проезда туристам при себе необходимо иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль.
Информация о закрытии движения по Крымскому мосту и необходимости выбора альтернативных маршрутов размещена на электронных табло, которые установлены вдоль улично-дорожной сети. Также автоинспекторы объясняют водителям ситуацию при помощи специальных громкоговорящих устройств.