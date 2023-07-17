Путин проведет совещание по Крымскому мосту: онлайн-трансляция

Для туристов, которые поехали в Крым на собственных автомобилях, организовали альтернативный сухопутный маршрут. Он пролегает через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой. Протяженность пути составляет около 400 км. По инфомрации МВД, время в дороге по этому маршруту в Крым составит 5-6 часов.

Для проезда туристам при себе необходимо иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль.

Информация о закрытии движения по Крымскому мосту и необходимости выбора альтернативных маршрутов размещена на электронных табло, которые установлены вдоль улично-дорожной сети. Также автоинспекторы объясняют водителям ситуацию при помощи специальных громкоговорящих устройств.

