В Минобороны РФ рассказали об «ударе возмездия» по объектам в Одессе и Николаеве

Вооруженные силы РФ сегодня ночью нанесли групповой высокоточный «удар возмездия» по объектам на Украине. Об этом 18 июля сообщает Минобороны РФ.



В ведомстве пояснили, что удар пришелся на объекты, «где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы».



Кроме того, в районе Одессы и Николаева уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, из которых шло обеспечение ВСУ горючим.



«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — добавили в МО.

