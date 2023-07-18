В Минобороны РФ рассказали об «ударе возмездия» по объектам в Одессе и Николаеве

Вооруженные силы РФ сегодня ночью нанесли групповой высокоточный «удар возмездия» по объектам на Украине. Об этом 18 июля сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что удар пришелся на объекты, «где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы».
Кроме того, в районе Одессы и Николаева уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, из которых шло обеспечение ВСУ горючим.
«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — добавили в МО.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия даст ответ на теракт на Крымском мосту, жертвами которого стали мужчина и женщина, пострадала их дочь. По словам главы государства, Минобороны подготовило соответствующие предложения.