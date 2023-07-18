    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    755мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.42eur101.65

    Песков высказался об ответе России на теракт на Крымском мосту

    904
    4 комментария

    Предложения по ответу на теракт на Крымском мосту и меры по повышению его безопасности еще вырабатываются. Об этом 18 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Москве с самого начала было понятно, нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом», — добавил он (цитата по ТАСС).

    Ранее Минобороны РФ заявило, что сегодня ночью российские военные нанесли «удар возмездия» по объектам в Одессе и Николаеве, в том числе по судоремонтному заводу и хранилищу топлива.

    Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия даст ответ на теракт на Крымском мосту, жертвами которого стали мужчина и женщина, пострадала их дочь. По словам главы государства, Минобороны подготовило соответствующие предложения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close