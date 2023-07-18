Песков высказался об ответе России на теракт на Крымском мосту

Предложения по ответу на теракт на Крымском мосту и меры по повышению его безопасности еще вырабатываются. Об этом 18 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Москве с самого начала было понятно, нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом», — добавил он (цитата по ТАСС).



Ранее Минобороны РФ заявило, что сегодня ночью российские военные нанесли «удар возмездия» по объектам в Одессе и Николаеве, в том числе по судоремонтному заводу и хранилищу топлива.



Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия даст ответ на теракт на Крымском мосту, жертвами которого стали мужчина и женщина, пострадала их дочь. По словам главы государства, Минобороны подготовило соответствующие предложения.

