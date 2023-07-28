Власти Петербурга в третий раз объявили конкурс на проектирование мукомольного комбината. Стоимость работ выросла на 10 %

Правительство Петербурга в очередной раз подступилось к созданию собственного мукомольного комбината. Как следует из данных портала госзакупок, на проектирование предприятия Смольный планирует потратить 164,6 млн рублей. Сдать проект нужно не позднее 31 октября 2025 года.

Мукомольный комбинат — один из самых масштабных долгостроев Смольного, задуманный еще при Валентине Матвиенко в 2010 году. После серии перипетий к идее вернулись в 2021 году. Стоимость работ по проектированию оценивалась в 70 млн рублей, но на конкурс заявился лишь один участник, и его заявка не соответствовала критериям.

Новый конкурс объявили в ноябре 2022 года, но все заявки были отклонены. Причиной стала не представленная лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ. Тогда на это было выделено 154 млн рублей.

По замыслу чиновников, комплекс будет включать производственный корпус с мельницей, лабораторией и черными закромами (закрома для неочищенного зерна. — Прим. ред.), корпус бестарного хранения муки, а также склады для тарных грузов, бункеры и устройства отпуска продукции на ж/д и автомобильный транспорт. Производительность должна составить 900 тонн в сутки. Предприятие будет производить 15 наименований продукции, включая несколько видов пшеничной и ржаной муки, манную крупу, отруби, корма.

Разместить производство планируется на проспекте Обуховской Обороны, 7Ж. Сам земельный участок площадью 60 тыс. кв. м принадлежит городу и закреплен за ГУП «Продовольственный фонд». На нем находится исторический элеватор, построенный в начале XX века в стиле модерн, который является объектом культурного наследия регионального значения. Но было решено не реконструировать его, а строить новое здание рядом, следует из документации. Но без работ по сохранению объекта культурного наследия все же не обойтись.

Согласно заданию, проектировщику предстоит приспособить здание для современного использования с возможностью подключения линий аэрозольтранспорта вновь проектируемого мукомольного комплекса.