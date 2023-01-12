    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    5 м/с, южн

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.02eur74.14

    Хождение по мукам. Смольный снова не смог найти проектировщика мукомольного комбината

    2357
    4 комментария

    Власти Петербурга не смогли выбрать подрядчика для проектирования мукомольного комбината. Как следует из данных портала госзакупок, итоги конкурса были подведены 11 января. Но все заявки были отклонены. Причиной стала не представленная лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ.

    Мукомольный комбинат — один из самых масштабных долгостроев Смольного, задуманный еще при Валентине Матвиенко в 2010 году. После серии перипетий к идее вернулись в 2021 году. Стоимость работ по проектированию оценивалась в 70 млн рублей, но на конкурс заявился лишь один участник, и его заявка не соответствовала критериям.

    О том, что правительство Петербурга в очередной раз подступилось к созданию собственного мукомольного комбината, стало известно в ноябре 2022 года. На проектирование предприятия было выделено 154 млн рублей.

    Пока оборудование для предприятия, стоившее городской казне 17 млн евро, тринадцатый год ждет своего часа, чиновникам предстоит решить земельный вопрос с РЖД.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСмольныйМукомольный комбинат
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close