Хождение по мукам. Смольный снова не смог найти проектировщика мукомольного комбината

Власти Петербурга не смогли выбрать подрядчика для проектирования мукомольного комбината. Как следует из данных портала госзакупок, итоги конкурса были подведены 11 января. Но все заявки были отклонены. Причиной стала не представленная лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ.
Мукомольный комбинат — один из самых масштабных долгостроев Смольного, задуманный еще при Валентине Матвиенко в 2010 году. После серии перипетий к идее вернулись в 2021 году. Стоимость работ по проектированию оценивалась в
О том, что правительство Петербурга в очередной раз подступилось к созданию собственного мукомольного комбината, стало известно в ноябре 2022 года. На проектирование предприятия было выделено
Пока оборудование для предприятия, стоившее городской казне 17 млн евро, тринадцатый год ждет своего часа, чиновникам предстоит решить земельный вопрос с РЖД.