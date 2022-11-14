Пути необщего пользования. Мукомольный комплекс Смольного пытается объехать имущество РЖД

Власти Петербурга повторно объявили конкурс на проектирование мукомольного комбината, который задумали еще при Валентине Матвиенко. Пока оборудование, стоившее городской казне 17 млн евро, тринадцатый год ждет своего часа, чиновникам предстоит решить земельный вопрос с РЖД — проект рискует «заехать» на железнодорожные пути, а монополист претендует на землю под ними.

О том, что правительство Петербурга в очередной раз подступилось к созданию собственного мукомольного комбината, стало известно в начале недели. По данным, опубликованным на портале госзакупок, на проектирование предприятия выделено 154 млн рублей. Эту стадию работ нужно выполнить не позднее 29 декабря 2023 года.



По замыслу чиновников, комплекс будет включать производственный корпус с мельницей, лабораторией и черными закромами (закрома для неочищенного зерна. — Прим. ред.), корпус бестарного хранения муки, а также склады для тарных грузов, бункеры и устройства отпуска продукции на ж/д и автомобильный транспорт. Производительность должна составить 900 тонн в сутки. Предприятие будет производить 15 наименований продукции, включая несколько видов пшеничной и ржаной муки, манную крупу, отруби, корма.

История долгостроя



Мукомольный комбинат — один из самых масштабных долгостроев Смольного. Еще при Валентине Матвиенко в 2010 году подведомственное городскому правительству ГУП «Продовольственный фонд» приобрело мукомольное оборудование немецкой фирмы Bühler AG и арендовало площади на проспекте Обуховской Обороны, 7, у ООО «Невская мельница». Но оказалось, что они непригодны для размещения современного оборудования.

В 2017 году было решено, что новый мукомольный комбинат мощностью 1,2 тысячи тонн зерна в сутки возведет ООО «Агро-М» по концессионной схеме к 2022 году. Был даже подобран участок в промзоне Парнас. Но уже в 2018 году инвестор покинул проект, сославшись на изменения в составе учредителей.



В начале 2019 года о простаивающем оборудовании чиновникам напомнили коллеги из комитета по контролю за имуществом Петербурга. Ведомство предложило или расстаться с мельницей, расходы на хранение которой уже скоро как 10 лет оплачивает бюджет, или найти ей применение.

В итоге чиновники решили разместить производство на проспекте Обуховской Обороны, 7Ж. Сам земельный участок площадью 60 тыс. кв. м принадлежит городу и закреплен за ГУП «Продовольственный фонд». На нем находится исторический элеватор, построенный в начале XX века в стиле модерн, который является объектом культурного наследия регионального значения. В нем сейчас хранятся запасы городского зерна. Однако было решено не реконструировать его, а строить новое здание рядом, следует из документации.



Изначально проектирование должно было начаться в 2021 году. Стоимость работ оценивалась в 70 млн рублей, но на конкурс заявился лишь один участник, и его заявка не соответствовала критериям. Делая новую попытку, цену подняли более чем вдвое. Как пояснили в комитете по промышленной политике, прошлогодний конкурс подразумевал только проектирование, а теперь включает и рабочую документацию — отсюда и рост стоимости.

Между двух путей

Перед тем как строить мукомольный, городским властям придется договориться с РЖД о том, кому будет принадлежать находящаяся на участке железная дорога, а также о ее реконструкции.



Речь о путях необщего пользования, с помощью которых зерно сейчас поставляется в зернохранилища ГУП «Продовольственный фонд». На данный момент они принадлежат РЖД, но город платит компании за пользование ими. Если к хранению зерна добавится его переработка в муку и отруби, потребуется реконструкция полотна, отмечает монополист. Технические условия были подготовлены еще в 2012 году, но срок их действия истек.

Как следует из документации, РЖД неоднократно обращались в Смольный, настаивая на разделе земельного участка, чтобы закрепить за собой землю под принадлежащими холдингу путями.



Но в Смольном сочли, что это нецелесообразно. Логика такова: если выделять землю под путями в отдельный участок, придется учитывать и нормы отвода. В результате от принадлежащего городу участка придется «откусить» почти половину — 25 тыс. кв. м. С учетом того, что приличную часть площади и так занимает исторический элеватор, места для нового здания остается не так уж много. «Изменение и сокращение границ земельного участка может повлечь невозможность реализации проекта строительства мукомольного комплекса, и, как следствие, невозможность в будущем выполнять стратегические задачи по поддержанию запасов продовольственных ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности города Санкт-Петербурга», — говорится в письме ГУП «Продовольственный фонд». Комитет по промышленной политике в письме КИО добавляет, что если участок под путями передадут РЖД, ГУП «Продовольственный фонд» не сможет заниматься их охраной, что создает угрозу проникновения на территорию третьих лиц.



Чиновники соглашаются, что по закону РЖД имеет право на раздел участка, поскольку на нем находится принадлежащее компании имущество. А значит требование может повлечь «риск судебного разбирательства с ОАО «РЖД», а также иные негативные последствия для производственной и хозяйственной деятельности предприятия», говорится в письме ГУП «Продовольственный фонд». Переписка властей города с РЖД датирована 2020–2021 годами.



Как пояснили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, просьба отдать землю под путями обусловлена требованиями земельного законодательства РФ. Но ознакомившись с планами создания нового мукомольного комплекса, компания согласилась, что сейчас делить участок нецелесообразно. «В настоящее время СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» ведется работа по оформлению необходимых документов для подготовки соглашения с Октябрьской железной дорогой о присоединении к договору аренды на участок, заключенному между комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и ГУП «Продовольственный фонд», до начала работ по строительству», — сообщили в пресс-службе.

В Смольном рассчитывают, что разногласия удастся разрешить как раз в ходе проектирования. В ходе работ будет определена трассировка железнодорожных путей, в том числе с возможностью изменения границы раздела их балансовой принадлежности на границе участка ГУП «Продфонд» или на ближайшей стрелке.

Все перемелется

К строительству мукомольного планируется приступить в 2024 году. Как пояснили в комитете по промышленной политике, стоимость будет определена по результатам проектирования и прохождения государственной экспертизы.



На вопрос об экономической целесообразности такого проекта и возможных проблемах с обслуживанием немецкого оборудования в условиях санкций в ведомстве не ответили. Впрочем, в документации содержится требование во всех зданиях «предусмотреть монтажные проемы и приспособления для демонтажа и замены технологического оборудования в процессе эксплуатации».

Ранее чиновники обосновывали необходимость собственного мукомольного комбината желанием не допустить монопольного положения группы «Аладушкин», которая, по оценкам Смольного, занимала 65 % мучного рынка, и таким образом сдерживать рост цен.



При этом само ГУП «Продовольственный фонд» продолжает оставаться убыточным и получать субсидии. Так, в 2021 году оно ушло в минус на 69 млн рублей. В 2022 году предприятию выделили из городского бюджета 198,4 млн рублей. Отпускная цена муки у предприятия на 5 % ниже, чем у других мельниц, отмечали в Смольном. Это «позволяет избежать монополизации рынка и не допустить существенного роста цен на муку и удорожания хлеба», — цитировали в сообщении губернатора Александра Беглова.

