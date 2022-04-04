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    Смольный увеличил размер субсидии на создание запасов зерна, но снизил их объемы

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    Правительство Петербурга утвердило размер субсидии ГУП «Продовольственный фонд» в размере 198,4 млн рублей. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Смольного по итогам совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства.

    «Средства в размере 198,4 млн рублей будут направлены для возмещения затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы города, включая затраты на поддержание этих запасов и обслуживание, а также на страхование регионального продовольственного фонда», — говорится в пресс-релизе.

    Также в пресс-службе отмечают, что запасы зерна ГУП «Продовольственный фонд» составляют порядка 40 тысяч тонн, а отпускная цена муки у предприятия на 5% ниже, чем у других мельниц. «Деятельность фонда позволяет избежать монополизации рынка и не допустить существенного роста цен на муку и удорожания хлеба», — цитируются в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что размер субсидии ГУП «Продовольственный фонд» увеличится всего на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом уменьшатся запасы зерна. Если раньше должно было храниться 70,5 тыс. тонн пшеницы и ржи, в том числе 31,3 тыс. тонн неснижаемого запаса, то теперь — 47,8 и 23,9 тыс. тонн соответственно, то есть на треть меньше.

    По данным Росстата, мука в России с начала года подорожала на 10%, ржаной хлеб — на 4%, пшеничный — на 5,6%.

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    Комментарии (1)

    SlawaPiter
    Странно, белый порошок из технических сортов зерна и отбеленный хлором(!!!) теперь называется мукой?
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