Смольный снизит неснижаемый запас. Резерв зерна в «Продовольственном фонде» сократится в полтора раза

В комитете по промышленной политике на момент публикации не ответили на вопрос «Фонтанки» о причине пересмотра размера резерва. Но можно предположить, что дело в подорожании зерна.

Если раньше должно было храниться 70,5 тыс. тонн пшеницы и ржи, в том числе 31,3 неснижаемого запаса, то теперь — 47,8 и 23,9 тыс. тонн соответственно, то есть на треть меньше. То есть если раньше город должен был хранить резерв на 45 дней, то теперь достаточно иметь его на 30 дней. При этом объемы потребления хлеба на душу населения выросли: 108 кг в год (в пересчете на зерно) по сравнению с 106,6 кг годом ранее.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в конце 2021 года цены на пшеницу достигли максимального уровня за десять лет. Для сдерживания цен на внутреннем рынке в России были введены рекордные экспортные пошлины и квотирование экспорта. Однако зерно все равно подорожало в среднем на 6,5%, оценивала компания Fazer в письме поставщикам. При этом урожай зерна в 2021 году составил 120,6 млн т — это почти на 10% ниже урожая 2020-го. Пшеницы было собрано 75,9 млн т — на 12% меньше, чем годом ранее. То есть оснований для дальнейшего снижения цен нет.



При этом Смольный в 2022 году увеличил размер субсидий ГУП «Продовольственный фонд» всего на 10% по сравнению с прошлым годом — до 198 млн рублей.



ГУП «Продовольственный фонд» наряду с Комбинатом хлебопродуктов имени С. М. Кирова и Петербургским мельничным комбинатом является крупнейшим игроком на зерновом рынке города. Он закупает зерно в период наименьшей стоимости, а при росте цен пускает запасы в помол. По замыслу городских властей это позволяет не допустить существенного роста цен на муку и, соответственно, на продукцию хлебопекарных предприятий.

