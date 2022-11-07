Смольный повторно объявил конкурс на строительство мукомольного комбината. За год работы подорожали более чем в два раза

Комитет по госзаказу объявил конкурс на проектирование мукомольного комбината на проспекте Обуховской Обороны. Как следует из данных портала госзакупок, на эти цели Смольный готов потратить 154 млн рублей.
Ранее власти Петербурга объявляли аналогичный конкурс год назад. Тогда стоимость работ оценивалась в 70 млн рублей, но на него заявился лишь один участник, и его заявка не соответствовала критериям.
Заявки на новый конкурс принимаются до 22 ноября, итоги подведут 25 ноября. Работу нужно выполнить не позднее 29 декабря 2023 года.
Победителю торгов предстоит разработать корпус с мельницей и производственной лабораторией, корпус бестарного хранения готовой продукции, линии производства, склады, эстакады аэрозольного транспорта, котельные, площадки для тягачей. Производительность должна составить 900 тонн в сутки. В перечень выпускаемой продукции входят пшеничная и ржаная мука, манная крупа, отруби, корма.
Интрига вокруг мельницы Смольного закрутилась еще при Валентине Матвиенко в 2010 году. Тогда подведомственный городскому правительству ГУП «Продовольственный фонд» приобрел мукомольное оборудование немецкой фирмы Bühler AG и арендовал площади на проспекте Обуховской Обороны, 7, у ООО «Невская мельница», но оказалось, что они непригодны для размещения современного оборудования. В начале 2019 года о неиспользуемом оборудовании чиновникам напомнили коллеги из комитета по контролю за имуществом Петербурга. Ведомство предложило или расстаться с мельницей, расходы на хранение которой уже скоро как 10 лет оплачивает бюджет, или найти ей применение. В итоге чиновники решили разместить производство на проспекте Обуховской Обороны, 7б, по соседству со зданием, которое город арендует у «Невской мельницы».