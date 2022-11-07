Смольный повторно объявил конкурс на строительство мукомольного комбината. За год работы подорожали более чем в два раза

Комитет по госзаказу объявил конкурс на проектирование мукомольного комбината на проспекте Обуховской Обороны. Как следует из данных портала госзакупок, на эти цели Смольный готов потратить 154 млн рублей.



Ранее власти Петербурга объявляли аналогичный конкурс год назад. Тогда стоимость работ оценивалась в 70 млн рублей, но на него заявился лишь один участник, и его заявка не соответствовала критериям.

